Узнайте, какие цветы в трендах в Международный женский день в нашей стране .

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Несмотря на то, что традицию дарить цветы на 8 Марта считают сексистской и изжившей себя, многие украинки до сих пор ждут букетик в Международный женский день. Мы решили выяснить, какие цветы подарить маме, подруге и коллеге на 8 Марта и подсмотрели, что дарят женщинам в Женский день в других странах. Итак, обо всем по порядку.

Какие цветы подарить маме, подруге, коллеге на 8 Марта

На пике популярности в Женский день находятся, конечно же, тюльпаны. Вы, наверное, уже обращали внимание на то, что прилавки всех цветочных магазинов расцвели радугой этих весенних цветов. Белые, розовые, красные тюльпаны можно подарить на 8 Марта маме, девушке, коллеге.

Но несмотря на популярность тюльпанов, все же лидерами 8 Марта являются розы. Такой букетик порадует маму или девушку.

Еще одним интересным вариантом подарка в Международный женский день являются нарциссы. Желтые, лимонные нарциссы можно подарить маме, подруге, коллеге, учителю.

Ирисы – оригинальные цветы, которые будут отлично смотреться, как в букете с другими цветами, так и соло.

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Подснежники. Получить в праздник букетик предвестников весны – пролесков мечта многих романтичных натур. Но, ни в коем случае не стоит срывать их в дикой природе – ими там можно только любоваться и фотографировать. Но, не стоит расстраиваться, порадовать маму, сестру, коллегу букетиком подснежников можно и вполне легально. В Украине есть производители, которые выращивают подснежники в домашних условиях на продажу.

Букетик алых роз: какие цветы дарят женщинам 8 Марта в Украине и мире depositphotos.com

Какие цветы дарят на 8 Марта женщинам в Европе

Хоть традиция дарить цветы в Международный женский день девушкам присуща в большей части жителям постсоветского пространства, в некоторых странах Европы букеты цветов на 8 Марта также преподносят женщинам.

Где и какие цветы дарят девушкам в Женский день?

В Польше женщин поздравляют 8 Марта, хотя этот день не является выходным в стране. Набор цветов в соседней стране не отличается от нашего – девушкам дарят розы, тюльпаны и разные цветочные композиции.

В Чехии 8 Марта популярны тюльпаны и розы разной высоты. Также в последние годы вырос спрос на привозные … гвоздики. Дело в том, что гвоздики были популярным подарком в Женский день до “бархатной“ революции, а теперь вновь появился спрос на такие “ретро-букеты“.

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А в Италии в Международный женский день девушкам дарят мимозы. Эта традиция считается чисто итальянской и берет свое начало еще в 1946 году. По случаю празднования годовщины окончания войны члены Итальянского женского союза, предложили использовать этот цветок в качестве символа Международного женского дня. Кстати, выбор именно мимозы оказался не случайным: во-первых, они цветут во второй половине февраля – начале марта, поэтому их легко купить, во-вторых, яркий желтый цвет радует и возвещает о приходе весны. Как правило, веточки мимозы перевязывают красной лентой для контраста.

Букетик алых роз: какие цветы дарят женщинам 8 Марта в Украине и мире depositphotos.com

Как продлить свежесть тюльпанов: лайфхаки

Поскольку в Украине тюльпаны очень популярны в начале весны, мы решили подсказать, как продлить свежесть букетов из этих цветов.

Не ставьте сразу букет в вазу. Сначала тюльпаны стоит подготовить: под потоком воды комнатной температуры стоит срезать острым ножом стебельки. Затем стоит освободить цветы от нижних листьев, чтобы вода не заразилась. Потом нужно окунуть стебли в емкость с сахаром и завернуть в смоченную газету и оставить на несколько часов в прохладном месте.

Тюльпаны стоит ставить в холодную воду. Также нужно следить, чтобы вода не нагревалась в течение дня. Эту проблему можно решить, кинув в воду несколько кусочков льда.

Освежать воду можно парочки кристаллов марганцовки или угля.

Букет тюльпанов нужно ставить в вазу, наполненной водой на одну треть и вдали от прямых солнечных лучей. Если хочешь поставить букет на подоконник, выбирайте окна восточной или северной стороны.

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