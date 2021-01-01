Узнайте, что говорят приметы о свечах.

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В народе говорят, что свечи нельзя принимать в подарок. Неважно кто дарит, родственник или хороший друг. Данный сюрприз может негативно отразиться на здоровье человека, в некоторых случаях приводит к смерти.

Как известно, свечи – атрибут разных магических ритуалов, во время церковных богослужениях.

Почему нежелательно преподносить свечи в подарок freepik.com

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Есть версия, что подаренная свеча сулит смерть и плохое самочувствие, не только принимающего данный подарок, но и самых близких и дорогих сердцу людей. К такому презенту относитесь с большой осторожностью.

Издавна свечи используют во время бракосочетания и в различных обрядах. С помощью свечей и в нашем время зажигают свечи, чтобы отпустить человеческие грехи, и ставят за упокой души. Считается, что такой подарок может принести неудачу человеку, которая привлечет болезни и смерть.

Почему нежелательно преподносить свечи в подарок freepik.com

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Что по этому поводу думают церковнослужители? Некоторые уверяют, что если кто-то купил в церкви свечку и вручил ее, то ничего плохого не будет, но есть и другое мнение по данному подарку. Важно понимать, где именно приобрели свечи.

Например, свечи были куплены в храме – значит, они положительно повлияют на будущее человека. В магазине – то на удачу и счастье.

Почему нежелательно преподносить свечи в подарок freepik.com

Раньше свечи были двух цветов коричневые и желтые, сейчас их разновидность велика, от красных оттенков, до золотых, серебряных. Кстати, красная палитра свечей положительно влияет на будущее, избавляет от всех жизненных невзгод. Обладает мощной энергетикой, способна защитить семейный очаг.

Некоторые считают, что воск, способен впитывать энергию, причем не только именинника, но и того, кто купил свечу или продает ее.

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