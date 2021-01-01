Узнайте, когда лучше мыть окна и с чего лучше начинать уборку в доме .

Привычки в уборке, от которых больше вреда, чем пользы freepik.com

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Ivona собрала самые распространенные ошибки в уборке квартире. Проверьте этот список, возможно, вы что-то делаете именно так.

В этом материале, вы узнаете актуальные лайфхаки для качественной уборки своего жилища.

Мойте посуду после того, как она остыла

Сковороды и кастрюли не переносят резких перепадов температуры. Мыть их можно только после того, как они полностью остынут. Скорода с антипригарным покрытием требует особого бережного ухода.

Привычки в уборке, от которых больше вреда, чем пользы freepik.com

Мойте окна не в солнечный день

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Мыть окна в солнечный день - это не самая подходящая идея. При ярком солнце стекло высыхает слишком быстро, и на нем образуются разводы от воды и моющих средств. Когда лучше мыт окна? Опытные хозяйки говорят, что эту процедуру отложить на пасмурный и безветренный день.

Губками мойте посуду, но не мебель с сантехникой

Губки хорошо подходят для мытья посуды (при условии, что вы вовремя их меняете или должным образом дезинфицируете), но вытирать ими мебель или мыть сантехнику не стоит. Исследования доказали, что в губках накапливаются различные бактерии - которые вы затем распространяете по дому.

Привычки в уборке, от которых больше вреда, чем пользы freepik.com

Уборку лучше не начинать с пола

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Берите себе на заметку, что проводить уборку нужно в направлении сверху вниз. Всегда начинайте с окон и мебели. Пол мойте в конце уборки — так вы сможете собрать все, что могло упасть с поверхностей.

Не наносите чистящее средство сразу на поверхность

Этого делать нельзя, ведь при таком способе рассчитать необходимое количество средства практически невозможно. Его излишки могут сделать поверхность еще более липкой и грязной, сводя все ваши усилия к нулю.

Привычки в уборке, от которых больше вреда, чем пользы freepik.com

Учимся правильно мыть поверхность с нержавеющей стали

Нержавеющая сталь – довольно капризный материал, на котором при неправильном уходе легко образуются царапины. Нельзя протирать поверхности из нержавейки круговыми движениями.

Чтобы привести такую поверхность до глянцевого блеска, вам следует двигаться по направлению зернистого рисунка.

Привычки в уборке, от которых больше вреда, чем пользы freepik.com

Что нельзя мыть уксусом

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Уксус – народное универсальное средство, с помощью которого можно очистить и продезинфицировать многие поверхности в доме. Правда, есть исключение – натуральный камень. Нельзя, чтобы он соприкасался с кислотами, потому что они разрушают защитное покрытие и лишают поверхность блеска. Используйте только специальное средство по уходу за камнем.

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