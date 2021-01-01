Ivona рассказывает, как за 20 минут с помощью народного средства вымыть дверцу духовки .

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Как бы нам этого не хотелось, но брызги жира и соуса в духовке – вполне обычное явление.

Это все накапливается на стеклянной дверце и делают ее неприглядной.

Как отмыть дверцу духовки – простой и легкий способ freepik.com

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Но выход, конечно, есть! Главное, немного вашего времени и сил. С помощью одного проверенного лайфхака стекло вашей духовки будет выглядеть наилучшим образом.

Для этого понадобится народное средство, которое найдется на кухне у каждой хозяйки. Речь идет о самой обычной пищевой соде. Кстати, эта процедура будет гораздо безопаснее для здоровья, потому что магазинные моющие средства сплошная вредная химия.

Как отмыть дверцу духовки – простой и легкий способ freepik.com

Итак, как отмыть дверцу духовки:

Сделайте в небольшой емкости пасту из пищевой соды. Смешайте три части пищевой соды и одну часть воды до полного растворения соды. Смажьте этой пастой внутреннюю сторону стекла дверцы.

Оставьте пасту на 15 минут.

Потрите стекло жесткой стороной губки для мытья посуды.

Протрите стекло чистой водой. Сполосните губку и сотрите ею пасту из пищевой соды, работая от одного края дверцы до другого. Периодически заново споласкивайте губку и отжимайте ее в процессе работы до тех пор, пока не уберете все следы соды.

Насухо вытрите стеклянную дверцу духовки. Если на стекле остались разводы, используйте чистящие средство для стекол – протрите стекло хлопчатобумажной тканью.

Кстати, ранее Ivona рассказывала, можно ли кипятить несколько раз воду в чайнике и что категорически нельзя мыть в посудомоечной машине.

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