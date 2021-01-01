Как отмыть дверцу духовки – простой и легкий способ
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Как бы нам этого не хотелось, но брызги жира и соуса в духовке – вполне обычное явление.
Это все накапливается на стеклянной дверце и делают ее неприглядной.
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Но выход, конечно, есть! Главное, немного вашего времени и сил. С помощью одного проверенного лайфхака стекло вашей духовки будет выглядеть наилучшим образом.
Для этого понадобится народное средство, которое найдется на кухне у каждой хозяйки. Речь идет о самой обычной пищевой соде. Кстати, эта процедура будет гораздо безопаснее для здоровья, потому что магазинные моющие средства сплошная вредная химия.
Итак, как отмыть дверцу духовки:
- Сделайте в небольшой емкости пасту из пищевой соды. Смешайте три части пищевой соды и одну часть воды до полного растворения соды. Смажьте этой пастой внутреннюю сторону стекла дверцы.
- Оставьте пасту на 15 минут.
- Потрите стекло жесткой стороной губки для мытья посуды.
- Протрите стекло чистой водой. Сполосните губку и сотрите ею пасту из пищевой соды, работая от одного края дверцы до другого. Периодически заново споласкивайте губку и отжимайте ее в процессе работы до тех пор, пока не уберете все следы соды.
- Насухо вытрите стеклянную дверцу духовки. Если на стекле остались разводы, используйте чистящие средство для стекол – протрите стекло хлопчатобумажной тканью.
Кстати, ранее Ivona рассказывала, можно ли кипятить несколько раз воду в чайнике и что категорически нельзя мыть в посудомоечной машине.
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