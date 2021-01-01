Ivona рассказывает, что случится с вещами, если налить уксус в стиральную машину .

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Опытные хозяйки говорят, что белый дистиллированный уксус и яблочный уксус — очень хорошие средства для стирки любых вещей, удаления пятен, ухода за разными тканями.

В своих интернет-блогах они делятся приятным опытом, уксус им помогает справиться с трудновыводимыми пятнами.

Плюс этого дешевого средства, конечно, в его доступности. Он может заменить дорогие средства-пятновыводители для стирки.

Правда ли что уксус помогает вывести пятна pinterest

Как правильно использовать уксус в домашних условиях

Если вы добавите 1 стакана уксуса в стиральную машину при стирке, то он сохранит вещи яркими. Хозяйки отметили, что новая одежда очень часто теряет свой цвет именно во время первой стирки.

Уксус поможет ликвидировать обычные мыльные разводы от порошка, моющих средств.

Кроме того, уксус станет настоящим дезинфицирующим средством. Никакая плесень и запах не заведется в вашей стиральной машине.

Правда ли что уксус помогает вывести пятна pinterest

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Куда наливать уксус в стиральную машину? Доливайте в тот же отсек, где находится средство для полоскания. Если будете использовать уксус – то даже махровые полотенца будут нежными.

Как известно, в стиральной машине нельзя стирать кружева, шелк, шифон и атлас, такие вещи стираются в тазике с водой. Добавьте уксус – ваши вещи станут мягкими не будут сильно мяться.

Уксус отбеливает вещи и убирает всевозможную грязь с одежды. Так что, если у вас есть пятна от пота, запаха духов, следов фруктов и тонального крема, пробуйте отстирать свой гардероб с помощью уксуса.

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