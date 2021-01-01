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Церковные праздники в марте 2021: Когда и что отмечаем

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Календарь православных церковных праздников на март 2021 года.
Церковные праздники в марте 2021: Когда и что отмечаем
Церковные праздники в марте 2021: Когда и что отмечаем
depositphotos.com

Какие православные праздники нам предстоит отметить в марте 2021, расскажет Ivona.

Календарь церковных праздников на март 2021

 

1 - 7 марта 2021 - Мясопустная седмица.

3 марта 2021 - Cвятого Льва, папы Римского.

6 марта 2021 - Вселенская мясопустная, поминальная, родительская суббота.

8 - 14 марта 2021 - Масленица /Сырная седмица.

9 марта 2021 - Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. 

14 марта 2021 - Прощеное воскресенье.

15 марта 2021 - Начало Великого поста.

22 марта 2021 - Праздник 40 мучеников Севастийских.

27 марта 2021 - Родительская Суббота.

30 марта 2021 - День памяти преподобного Алексия, человека Божия. 

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Источник: ivonа bigmir)net

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