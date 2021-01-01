Церковные праздники в марте 2021: Когда и что отмечаем
Календарь православных церковных праздников на март 2021 года.
Какие православные праздники нам предстоит отметить в марте 2021, расскажет Ivona.
Календарь церковных праздников на март 2021
1 - 7 марта 2021 - Мясопустная седмица.
3 марта 2021 - Cвятого Льва, папы Римского.
6 марта 2021 - Вселенская мясопустная, поминальная, родительская суббота.
8 - 14 марта 2021 - Масленица /Сырная седмица.
9 марта 2021 - Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
14 марта 2021 - Прощеное воскресенье.
15 марта 2021 - Начало Великого поста.
22 марта 2021 - Праздник 40 мучеников Севастийских.
27 марта 2021 - Родительская Суббота.
30 марта 2021 - День памяти преподобного Алексия, человека Божия.
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