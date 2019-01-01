Православный церковный календарь на 2021 год
Ivona собрала даты главных праздников, которые будут отмечать православные христиане в 2021 году.
Православный календарь церковных праздников на 2021 год
7 января 2021 - Рождество Христово.
14 января 2021 - Обрезание Господне.
19 января 2021 - Крещение Господне (Святое Богоявление).
12 февраля 2021 - Трех святителей - Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.
15 февраля 2021 - Сретение Господне.
7 апреля 2021 - Благовещение Пресвятой Богородицы.
25 апреля 2021 - Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).
2 мая 2021 - Пасха.
6 мая 2021 - Великомученика Георгия Победоносца.
21 мая 2021 - Апостола Иоанна Богослова.
22 мая 2021 - Святителя Николая Чудотворца (Летний Николай).
24 мая 2021 - Равноапостольных Кирилла и Мефодия.
10 июня 2021 - Вознесение Господне.
20 июня 2021 - День Святой Троицы (Пятидесятница).
7 июля 2021 - Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля 2021 - Святых апостолов Петра и Павла.
28 июля 2021 - Равноапостольного князя Владимира.
19 августа 2021 - Преображение Господне.
28 августа 2021 - Успение Пресвятой Богородицы.
11 сентября 2021 - Усекновение главы Иоанна Предтечи.
21 сентября 2021 - Рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября 2021 - Воздвижение Креста Господня.
9 октября 2021 - Апостола Иоанна Богослова.
14 октября 2021 - Покров Пресвятой Богородицы.
26 ноября 2021 - Святителя Иоанна Златоуста.
4 декабря 2021 - Введение во храм Пресвятой Богородицы.
19 декабря 2021 - Святителя Николая Чудотворца (Зимний Николай).
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