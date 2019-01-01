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Православный церковный календарь на 2021 год

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Когда православным христианам предстоит отметить главные церковные праздники в 2021 году?
Православный церковный календарь на 2021 год
Православный церковный календарь на 2021 год
freepik.com

Ivona собрала даты главных праздников, которые будут отмечать православные христиане в 2021 году. 

Православный календарь церковных праздников на 2021 год

 

7 января 2021 - Рождество Христово.

14 января 2021 - Обрезание Господне.

19 января 2021 - Крещение Господне (Святое Богоявление).

12 февраля 2021 - Трех святителей - Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. 

15 февраля 2021 - Сретение Господне.

7 апреля 2021 - Благовещение Пресвятой Богородицы.

25 апреля 2021 - Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).

2 мая 2021 - Пасха.

6 мая 2021 - Великомученика Георгия Победоносца.

21 мая 2021 - Апостола Иоанна Богослова.

22 мая 2021 - Святителя Николая Чудотворца (Летний Николай).

24 мая 2021 - Равноапостольных Кирилла и Мефодия.

10 июня 2021 - Вознесение Господне.

20 июня 2021 - День Святой Троицы (Пятидесятница).

7 июля 2021 - Рождество Иоанна Предтечи.

12 июля 2021 - Святых апостолов Петра и Павла.

28 июля 2021 - Равноапостольного князя Владимира.

19 августа 2021 - Преображение Господне.

28 августа 2021 - Успение Пресвятой Богородицы.

11 сентября 2021 - Усекновение главы Иоанна Предтечи.

21 сентября 2021 - Рождество Пресвятой Богородицы.

27 сентября 2021 - Воздвижение Креста Господня.

9 октября 2021 - Апостола Иоанна Богослова.

14 октября 2021 - Покров Пресвятой Богородицы.

26 ноября 2021 - Святителя Иоанна Златоуста.

4 декабря 2021 - Введение во храм Пресвятой Богородицы.

19 декабря 2021 - Святителя Николая Чудотворца (Зимний Николай).

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Теги: церковный календарь, календарь церковных праздников, 2021 год, православные праздники, церковные праздники
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Источник: ivonа bigmir)net

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