Календарь православных постов на 2021 год
Когда и какие православные посты будут в 2021 году, расскажет Ivona.
Многодневные посты в 2021 году
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Великий пост
15 марта - 1 мая 2021
Самый строгий и длинный пост в году - Великий пост длится 48 дней. Поститься начинают за 7 недель до Пасхи.
Петров пост
28 июня - 11 июля 2021
В 2021 году Петров пост продлится две недели
Успенский пост
14-27 августа 2021
Нестрогий 14-тидневный пост, во время которого вы разные дни разрешено употреблять в пищу рыбу, горячие блюда (с маслом и без), а также продукты без термической обработки (сухоядение)
Рождественский пост
28 ноября 2021 - 6 января 2022
Длится 40 дней, за время которых нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения.
Однодневные посты
Читай также: Рождественский пост 2020-2021: Дата, правила питания, запретыКрещенский сочельник (18 января 2021)
- Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября 2021)
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