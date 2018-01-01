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Календарь православных постов на 2021 год

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Когда будут поститься православные украинцы в новом году?
Календарь православных постов на 2021 год
Календарь православных постов на 2021 год
pixabay.com

Когда и какие православные посты будут в 2021 году, расскажет Ivona.

Многодневные посты в 2021 году

 

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Великий пост

15 марта - 1 мая 2021

Самый строгий и длинный пост в году - Великий пост длится 48 дней. Поститься начинают за 7 недель до Пасхи.

Петров пост

28 июня - 11 июля 2021

В 2021 году Петров пост продлится две недели 

Успенский пост

14-27 августа 2021

Нестрогий 14-тидневный пост, во время которого вы разные дни разрешено употреблять в пищу рыбу, горячие блюда (с маслом и без), а также продукты без термической обработки (сухоядение)

Рождественский пост

28 ноября 2021 - 6 января 2022

Длится 40 дней, за время которых нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения.

Однодневные посты

 

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Теги: Пост, календарь постов, календарь постов 2021, православный пост, 2021 год
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Источник: ivona)bigmir.net

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