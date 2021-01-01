Что нельзя мыть в посудомоечной машине
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Ранее Ivona писала, как мыть посуду в посудомоечной машине, а в этом материале расскажем, что категорически нельзя мыть в этой популярной бытовой технике.
Согласитесь, посудомоечная машина облегчает нашу жизнь. У нас остается больше времени на себя или на другие хлопоты по дому. Главное, знать, что не всю посуду можно отправлять в эту машину.
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Существует немаленький список предметов кухни, которые нельзя мыть в посудомоечной машине.
Итак, в этот перечень входит:
- Изделия из фарфора и хрусталя. Автоматическая мойка испортит эту хрупкую посуду;
- Позолоченная посуда. После такого «мытья» есть риск, что покрытие посуды потеряет свое драгоценное напыление;
- Посуда с антипригарным покрытием. В составе моющих средств машины входят сильно агрессивные вещества, пагубно влияющих на такое покрытие;
- Пластиковые контейнеры. Правда, они бывают разные. Чтобы убедиться наверняка, можно ли их мыть с помощью машины - прочитайте информацию на этикетке;
Читай также: Правда ли, что уксус помогает вывести пятнаМедная посуда. Такую посуду лучше мыть под проточной водой, потому что после посудомоечной машины она потеряет свой блеск, а также на ней могут остаться отвратительные пятна;
- Чугунная посуда. Ей нельзя категорически долго находится в воде, будет ржаветь;
- Посуда из дерева и бамбука. Воздействие высокой температуры воды испортит ее сразу, такая среда создаст риск деформации, посуда станет трескаться и даже подгнивать.
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