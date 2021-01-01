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Что нельзя мыть в посудомоечной машине

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С помощью этих рекомендаций, вы убережете самую ценную и любимую посуду в доме.
Что нельзя мыть в посудомоечной машине
Что нельзя мыть в посудомоечной машине
Pinterest.com

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Ранее Ivona писала, как мыть посуду в посудомоечной машине, а в этом материале расскажем, что категорически нельзя мыть в этой популярной бытовой технике.

Согласитесь, посудомоечная машина облегчает нашу жизнь. У нас остается больше времени на себя или на другие хлопоты по дому. Главное, знать, что не всю посуду можно отправлять в эту машину.

Что нельзя мыть в посудомоечной машине
Что нельзя мыть в посудомоечной машине
Pinterest.com

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Существует немаленький список предметов кухни, которые нельзя мыть в посудомоечной машине.

Итак, в этот перечень входит:

  • Изделия из фарфора и хрусталя. Автоматическая мойка испортит эту хрупкую посуду;
  • Позолоченная посуда. После такого «мытья» есть риск, что покрытие посуды потеряет свое драгоценное напыление;
  • Посуда с антипригарным покрытием. В составе моющих средств машины входят сильно агрессивные вещества, пагубно влияющих на такое покрытие;
  • Пластиковые контейнеры. Правда, они бывают разные. Чтобы убедиться наверняка, можно ли их мыть с помощью машины - прочитайте информацию на этикетке;

Что нельзя мыть в посудомоечной машине
Что нельзя мыть в посудомоечной машине
Pinterest.com

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    Медная посуда. Такую посуду лучше мыть под проточной водой, потому что после посудомоечной машины она потеряет свой блеск, а также на ней могут остаться отвратительные пятна;
  • Чугунная посуда. Ей нельзя категорически долго находится в воде, будет ржаветь;
  • Посуда из дерева и бамбука. Воздействие высокой температуры воды испортит ее сразу, такая среда создаст риск деформации, посуда станет трескаться и даже подгнивать.

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Теги: посудомоечная машина, посуда, фарфор, медная посуда, чугунная посуда
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Источник: ivonа bigmir)net

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