В этом вопросе необходимо учитывать несколько факторов.

Как часто нужно менять постельное белье? freepik.com

Даже такой простой вопрос может порой поставить в тупик. Нужно ли менять постельное белье каждый день, или же достаточно смены раз в две недели? Ivona разобралась в этом вопросе, и составила для вас список рекомендаций, который поможет вам определиться с идеальной частотой смены постельного белья.

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Оптимальной считается смена постельного белья и пижамы один раз в две недели. Но существуют некоторые факты, которые сигнализируют о более частой смене. Например:

повышенная потливость

чувствительность к пыли, аллергия или астма

открытые травмы или инфекционные заболевания

сон в постели с домашним животным

любовь к приемам пищи в постели.

В таких случаях простыни, наволочки и пододеяльники лучше освежать один раз в неделю.

Как часто нужно менять постельное белье? freepik.com

Как часто менять постельное белье в зависимости от времени года?

Летом лучше всего менять белье 1 раз в неделю, в отдельных случаях - раз в 4-5 дней. Это обусловлено тем, что в летний период мы часто спим с открытыми окнами, и на кровати кроме домашней пыли может оседать пыльца растений. К тому же летом мы потеем больше, а постельные принадлежности имеют склонность к накапливанию влаги.

Осенью можно менять постельное белье 1 раз в 2 недели (дважды в месяц). Это связано с тем, что концентрация пыли в воздухе во время осеннего сезона снижается, у тела не такое высокое потоотделение, благодаря чему простыни, наволочки и пододеяльники дольше сохраняют свою свежесть.

Как часто нужно менять постельное белье? freepik.com

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По тем же причинам возможна замена постельного белья 1 раз в 2 недели и зимой. В холодное время года мы потеем чуть меньше, окна открываем реже, поэтому наша кровать более защищена от внешних загрязнений.

Весна - период цветения, обострения аллергий и пробуждения насекомых. Поэтому, даже если вы не аллергик, специалисты советуют перестраховываться, и менять постельное белье раз в 4-5 дней.

Как часто нужно менять постельное белье? freepik.com

Как часто менять постельное белье: Общие рекомендации

полуторные комплекты постельного белья лучше всего менять раз в неделю, двуспальные - раз в две недели

наволочки и простыни теряют свою свежесть быстрее пододеяльников, поэтому их стоит менять чаще

во время инфекционных заболеваний и обострения аллергии меняйте постельное белье 1 раз в 3-4 дня, и не забудьте постелить свежий комплект после полного выздоровления или по завершению пика аллергии.

Как часто нужно менять постельное белье? freepik.com

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