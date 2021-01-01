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Выходные и праздничные дни в марте 2021

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Когда и сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц весны 2021?
Выходные и праздничные дни в марте 2021
Выходные и праздничные дни в марте 2021
freepik.com

Начало весны 2021 принесет украинцам массу международных праздников и интересных торжественных дат. Как они повлияют на количество рабочих дней в марте 2021 и сколько весенних уик-эндов предстоит провести украинцам, расскажет Ivona.

Рабочие дни в марте 2021

 

Всего календарных дней в марте 2021 - 31.

Из них рабочих - 22.

Выходные дни в марте 2021

 

Всего украинцам в марте предстоит 9 дней отдыха, 8 из которых - стандартные выходные (суббота и воскресенье) + один дополнительный выходной в понедельник 8 марта на Международный женский день.

Международные и профессиональные праздники в Украине в марте 2021

 

1 марта 2021 - Всемирный день гражданской обороны.

3 марта 2021 - Всемирный день писателя.

8 марта 2021 - Международный женский день.

8 - 14 марта 2021 - Масленица.

9 марта 2021 - Международный день ди-джея.

13 марта 2021 - День землеустроителя.

15 марта 2021 - Всемиpный день защиты прав потребителей.

18 марта 2021 - День работника налоговой и таможенной службы Украины.

21 марта - 27 марта 2021 - Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации.

21 марта 2021 - Международный день кукольника / Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации / Всемирный день поэзии / День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.

22 марта 2021 - День таксиста / Всемирный день водных ресурсов.

23 марта 2021 - Всемирный метеорологический день.

24 марта 2021 - Всемирный день борьбы пpотив туберкулеза / Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом.

25 марта 2021 - Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли / День Службы безопасности Украины.

26 марта 2021 - День Внутренних войск МВД Украины.

27 марта 2021 - Международный день театра.

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Теги: выходные, выходные дни, выходные и праздничные дни, весна 2021
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Источник: ivona)bigmir.net

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