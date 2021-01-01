Выходные и праздничные дни в марте 2021
Начало весны 2021 принесет украинцам массу международных праздников и интересных торжественных дат. Как они повлияют на количество рабочих дней в марте 2021 и сколько весенних уик-эндов предстоит провести украинцам, расскажет Ivona.
Рабочие дни в марте 2021
Всего календарных дней в марте 2021 - 31.
Из них рабочих - 22.
Выходные дни в марте 2021
Всего украинцам в марте предстоит 9 дней отдыха, 8 из которых - стандартные выходные (суббота и воскресенье) + один дополнительный выходной в понедельник 8 марта на Международный женский день.
Международные и профессиональные праздники в Украине в марте 2021
1 марта 2021 - Всемирный день гражданской обороны.
3 марта 2021 - Всемирный день писателя.
8 марта 2021 - Международный женский день.
8 - 14 марта 2021 - Масленица.
9 марта 2021 - Международный день ди-джея.
13 марта 2021 - День землеустроителя.
15 марта 2021 - Всемиpный день защиты прав потребителей.
18 марта 2021 - День работника налоговой и таможенной службы Украины.
21 марта - 27 марта 2021 - Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации.
21 марта 2021 - Международный день кукольника / Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации / Всемирный день поэзии / День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.
22 марта 2021 - День таксиста / Всемирный день водных ресурсов.
23 марта 2021 - Всемирный метеорологический день.
24 марта 2021 - Всемирный день борьбы пpотив туберкулеза / Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом.
25 марта 2021 - Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли / День Службы безопасности Украины.
26 марта 2021 - День Внутренних войск МВД Украины.
27 марта 2021 - Международный день театра.
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