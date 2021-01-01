Но помни, пролесками можно только любоваться и фотографировать, а вот рвать ни-ни!

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Весну многие любят за то, что в этот период начинается массовое цветение. Первыми нас радуют подснежники и пролески. Хоть их нельзя срывать, но поехать и увидеть такую красоту хочется каждому, поэтому мы расскажем, где в Украине увидеть подснежники. Спойлер: на Закарпатье уже началось цветение подснежников, поэтому полюбоваться предвестниками весны можно уже 8 марта!

Где искать подснежники в Украине: 5 мест, которые расцветают ранней весной https://www.instagram.com/drunk._.fairy/

Где увидеть подснежники в Украине

Харьков и Харьковская область. В Харьковской области есть сразу два места, где можно насладиться цветением подснежников:

Лесопарк в Харькове. Территория лесопарка частично находится на территории Харькова, а частично Харьковской области. Сюда горожане обычно приходят, чтобы насладиться прогулками вековых дубов, возраст которых достигает 200-400 лет. Ну а ранней весной у украинцев есть еще один повод посетить Лесопарк – здесь под стройными дубами расцветают поляны пролесков.

Слобожанский национальный природный парк. И еще одно интересное место в Харьковской области, которое порадует туристов цветением пролесков и сон-травы в начале апреля. Кстати, на эту местность стоит обратить особое внимание, ведь здесь сохранились реликтовые озера и болота еще со времен ледникового периода. Где еще такое увидишь?

Где искать подснежники в Украине: 5 мест, которые расцветают ранней весной https://ua.depositphotos.com/

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Закарпатье. Полюбоваться подснежниками и шафраном можно и на Закарпатье. Самыми популярными местами их цветения являются Иршавщина, Мукачевщина и Свалявщина. Кстати, цветение подснежников здесь уже началось, так что смело планируй путешествие на 8 марта на Закарпатье. В Мукачевском районе ты сможешь насладиться цветением шафрана, а белоцветы стоит искать в Иршавском районе в урочище Бронька.

Урочище Бронька, Иршавский район. В этом урочище удивительные цветы расцветают на площади 3 га. А любоваться ими ты сможешь чуть ли не в одиночестве – эта местность еще недостаточно исследована туристами.

Дендропарк “Березинка“, Мукачевский район. Насладиться цветением шафранов недалеко от Мукачево можно и в дендропарке Березинка, к тому же они уже начали цвести. Гуляя по парку обрати внимание и на редкие виды деревьев: здесь растут гималайский и ливанский кедры, вечнозеленая секвоя и японская криптомерия.

Черниговская область. Чтобы полюбоваться подснежниками ехать далеко из Киева не надо – в 180 км находится Ичнянский парк, который также стоит посетить весной любителям первоцветов. На территории 10 га во второй половине марта цветут пролески и подснежники.

Черкасская область. А в 250 км от Киева находится еще одно популярное урочище любителей подснежников – Холодный Яр. Во второй половине марта территория урочища расцветает и сотни туристов приезжают полюбоваться невероятной красотой.

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