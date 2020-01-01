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5 вещей в гардеробе, без которых не обойтись весной 2021

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Ivona рассказывает, без каких вещей в гардеробе не обойтись, пока весна вступает в свои права.
Водоотталкивающая куртка
Водоотталкивающая куртка
pinterest.com

Водоотталкивающая куртка

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Мы уже привыкли к достаточно «переменчивому» настроению погоды: за окном то снег, то -дождь. Поэтому важно себя чувствовать комфортно и тепло на улице, заручившись поддержкой куртки, которая отталкивает влагу. Выбирайте модели свободного силуэта из инновационных материалов.

Правильные джинсы

Прямые джинсы
Прямые джинсы
pinterest.com

Естественно, для долгих прогулок по городу пригодятся джинсы. В этом сезоне мы носим прямые, слегка выбеленные, с достаточным количеством карманов (чтобы положить туда все, что захочется) и свободной посадкой, а также – расклешенные и джинсы Мом.

Объемный свитер

Объемный свитер
Объемный свитер
pinterest.com

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Главные цвета этого года по версии института Pantone – серый и желтый, поэтому советуем обзавестись уютным свитером свободного кроя в одном из ультрамодных оттенков, который согреет вас в любую непогоду.

Яркие кроссовки

Яркие кроссовки
Яркие кроссовки
pinterest.com

Без кроссовок не обойтись не только весной, но и вообще. Однако на весну 2021 лучше выбрать что-то яркое, но практичное, чтобы создавало настроение среди серости и слякоти. Следите за тем, чтобы верх кроссовок не был тканевым — это поможет защититься от самых глубоких луж.

Сумка-багет

Сумка-багет
Сумка-багет
pinterest.com

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Незаменимый must-have для каждой модницы, ведь объем одной из самых трендовых сумок позволяет разместить внутри не только микро-флакончик духов и пудреницу, но и кошелек, телефон, небольшую косметичку и другие нужные предметы.

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Теги: тренды 2021, тренды весны 2021, незаменимые вещи в гардеробе
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Источник: ivonа bigmir)net

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