5 вещей в гардеробе, без которых не обойтись весной 2021

Ivona рассказывает, без каких вещей в гардеробе не обойтись, пока весна вступает в свои права.

Водоотталкивающая куртка

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Мы уже привыкли к достаточно «переменчивому» настроению погоды: за окном то снег, то -дождь. Поэтому важно себя чувствовать комфортно и тепло на улице, заручившись поддержкой куртки, которая отталкивает влагу. Выбирайте модели свободного силуэта из инновационных материалов.

Правильные джинсы Прямые джинсы pinterest.com

Естественно, для долгих прогулок по городу пригодятся джинсы. В этом сезоне мы носим прямые, слегка выбеленные, с достаточным количеством карманов (чтобы положить туда все, что захочется) и свободной посадкой, а также – расклешенные и джинсы Мом.

Объемный свитер Объемный свитер pinterest.com

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Главные цвета этого года по версии института Pantone – серый и желтый, поэтому советуем обзавестись уютным свитером свободного кроя в одном из ультрамодных оттенков, который согреет вас в любую непогоду.

Яркие кроссовки Яркие кроссовки pinterest.com

Без кроссовок не обойтись не только весной, но и вообще. Однако на весну 2021 лучше выбрать что-то яркое, но практичное, чтобы создавало настроение среди серости и слякоти. Следите за тем, чтобы верх кроссовок не был тканевым — это поможет защититься от самых глубоких луж.

Сумка-багет Сумка-багет pinterest.com

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Незаменимый must-have для каждой модницы, ведь объем одной из самых трендовых сумок позволяет разместить внутри не только микро-флакончик духов и пудреницу, но и кошелек, телефон, небольшую косметичку и другие нужные предметы.

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