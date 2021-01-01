Начинаем готовиться к весне, девочки!

Готовимся к весне: 10 юбок с глубоким вырезом для самых женственных образов pinterest.com

Читай также: 10 длинных кардиганов, которые вам не захочется снимать

Нарядные вещи, которые успели за время локдауна покрыться пылью на полках гардеробной, вполне походят за повседневные. Еще бы — они так долго ждали выхода «в свет», что уже сильно хочется щеголять по улицам навстречу теплому ветру. Это касается и юбок с глубокими разрезами — самых трендовых предстоящей весной.

Если вы думаете, какой очередной спортивный костюм себе заказать, - рекомендуем променять эту затею на выбор ультрамодной юбки, в которой вы с легкостью проведете всю весну. Эта модель хороша тем, что подходит любому типу фигуры. Более того — акцентный разрез стройнит не хуже черного тотал-лука.

Для сторонников комфорта есть юбки макси, которые не будут сковывать движений и станут прекрасной альтернативой джинсам — а почему бы и нет, собственно? Сочетайте их с лоферами на массивной подошве и кашемировой водолазкой. Иной вариант — приправить пикантную юбку дерзкими сапогами с широким голенищем и укороченной толстовкой.

Читай также: 5 причин, почему 2010-е - худшее время в истории моды

Также обратите внимание на юбки миди А-силуэта. Безусловно, выбор столь пикантной вещи требует особого подхода. Мы как всегда решили упростить вам задачу, составив подборку с самыми выигрышными юбками — на выход и на каждый день.

Готовимся к весне: 10 юбок с глубоким вырезом для самых женственных образов pinterest.com

Готовимся к весне: 10 юбок с глубоким вырезом для самых женственных образов pinterest.com

Готовимся к весне: 10 юбок с глубоким вырезом для самых женственных образов pinterest.com

Готовимся к весне: 10 юбок с глубоким вырезом для самых женственных образов pinterest.com

Готовимся к весне: 10 юбок с глубоким вырезом для самых женственных образов pinterest.com

Готовимся к весне: 10 юбок с глубоким вырезом для самых женственных образов pinterest.com

Готовимся к весне: 10 юбок с глубоким вырезом для самых женственных образов pinterest.com

Готовимся к весне: 10 юбок с глубоким вырезом для самых женственных образов pinterest.com

Готовимся к весне: 10 юбок с глубоким вырезом для самых женственных образов pinterest.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.