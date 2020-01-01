Вы точно себе захотите: 7 свитеров в самом модном цвете будущего года

Ivona делится подборкой свитеров в самом модном цвете будущего года – желтом.

7 свитеров в самом модном цвете будущего года pinterest.com

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Совсем недавно Pantone объявил 2 самых главных цвета будущего года – серый и желтый. Желтый оттенок был представлен Pantone как «надежда на яркое и светлое будущее» — как раз актуальная история для нынешнего времени.

В принципе, советуем не ждать прям начала 2021 — модный цвет можно внедрять в гардероб уже сейчас. Советуем начать со свитера — главного атрибута зимних образов, который смело может перекочевать в весенне-летние луки — из-за своего солнечного оттенка в том числе.

При выборе свитера обратите внимание на его актуальность. Сочетайте их с голубыми широкими джинсами, кожаными юбками или носите поверх базовой рубашки — многослойность по‑прежнему в моде. Ограничиваться одним оттенком желтого не имеет смысла, поэтому смело выбирайте то, что вам ближе, — от глубокого горчичного до приглушенного «конфетного».

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Бояться желтого точно не нужно. Этот цвет вполне здорово сочетается с красно-оранжевой и зелено-синей гаммой. А как ярко выглядит желтый на фоне контрастных черного и белого — этот цвет определенно стоит вашего внимания! Начните эксперименты прямо сейчас — делимся с Вами «солнечной» подборкой.

7 свитеров в самом модном цвете будущего года pinterest.com

7 свитеров в самом модном цвете будущего года pinterest.com

7 свитеров в самом модном цвете будущего года pinterest.com

7 свитеров в самом модном цвете будущего года pinterest.com

7 свитеров в самом модном цвете будущего года pinterest.com

7 свитеров в самом модном цвете будущего года pinterest.com

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