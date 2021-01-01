Ivona подготовила подборку самых модных сумок, которые будут на пике в 2021.

10 сумок, которые будут самыми модными в 2021 pinterest.com

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Предлагаем уже сейчас начинать обновлять свой гардероб в соответствии с главными трендами: лучше всего начать с сумок. Во‑первых, они в образе сразу обращают все внимание на себя. А значит, это простой способ сделать стильным даже самый простой и базовый образ.

Во‑вторых, аксессуары — это всегда категория, на которую тратится больше всего денег, так что покупать их в последнюю очередь просто нельзя. И, наконец, сумки — всегда главные объекты желания для всех модниц. Так что предлагаем не затягивать и начать приобретать лучшие модели 2021-го года.

Сейчас в мире аксессуаров царят две противоположных тенденции. С одной стороны, по‑прежнему дико популярны миниатюрные сумочки. В первую очередь в лидеры выбились небольшие «багеты» в духе нулевых (как у Керри Брэдшоу в “Сексе в большом городе“). Также не сдают своих позиций и микроскопические сумочки, которые так полюбились всем в 2020.

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С другой же — активно набирает обороты прямо-таки противоположная тенденция. Все чаще и чаще на подиумах и в ленте инстаграма появляются преувеличенно объемные сумки — в основном тоуты, шопперы и хобо. Такие, куда поместится буквально все необходимое на каждый день — и даже больше. Поэтому взгляните на нашу подборку, где точно какой-либо из вариантов придется по душе.

10 сумок, которые будут самыми модными в 2021 pinterest.com

10 сумок, которые будут самыми модными в 2021 pinterest.com

10 сумок, которые будут самыми модными в 2021 pinterest.com

10 сумок, которые будут самыми модными в 2021 pinterest.com

10 сумок, которые будут самыми модными в 2021 pinterest.com

10 сумок, которые будут самыми модными в 2021 pinterest.com

10 сумок, которые будут самыми модными в 2021 pinterest.com

10 сумок, которые будут самыми модными в 2021 pinterest.com

10 сумок, которые будут самыми модными в 2021 pinterest.com

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