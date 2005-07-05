Они всех стройнят: актуальные черные джинсы на каждый день
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Абсолютно известный факт для всех, что черные джинсы — неотъемлемая часть базового гардероба каждого человека. Правильный деним должен отвечать трем критерием. Во-первых, они должны быть удобные, как спортивные брюки, чтобы вы могли ходить в них каждый день и не испытывать дискомфорта.
Во-вторых, фасон должен быть универсальным, подходящим и для офисных будней, и для свидания. В-третьих, джинсы должны подчеркивать достоинства фигуры и делать вас неотразимой. Ivona подготовила подборку актуальных черных моделей джинсов, которые отвечают всем трем критериям и которые вам не захочется снимать.
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