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Весна рядом: возвращаем яркие цвета в гардероб по примеру Хейли и Джастина Бибер

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Звездная пара выбрала образы в одинаковой палитре.
Джастин и Хейли Бибер
Джастин и Хейли Бибер
pinterest.com

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Хоть и до календарной весны еще далеко, ничто не мешает нам поднимать себе настроение по-весеннему яркими цветами в одежде. Следуя примеру Хейли и Джастина Бибер, предлагаем выбрать один оттенок, легко сочетаемый с цветовой гаммой — например, зеленый, который одинаково выигрышно смотрится как с черным, так и с бежевым.

Джастин и Хейли Бибер
Джастин и Хейли Бибер
gettyimages.com

Полагаем, что свитер oversize, позаимствованный у мужа, Хейли сочетает с кожаными брюками, которые давно уже успели покорить подиумы и наши сердца. Обе вещи выступили в роли холста, который модель разукрасила дутой жилеткой, кросс-боди сумкой Bottega Veneta и кроссовками Nike — все того же зеленого цвета.

Джастин, в свою очередь, появился в зеленой футболке собственного бренда Drew и кастомных кроссовках Nike радужной расцветки, таким образов удачно гармонируя с луком жены.

Джастин и Хейли Бибер
Джастин и Хейли Бибер
gettyimages.com

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Теги: Джастин Бибер, Хейли Бибер, стиль звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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