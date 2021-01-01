Чтобы всегда чувствовать себя комфортно и уютно!

10 длинных кардиганов, которые вам не захочется снимать pinterest.com

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Трикотаж занял лидирующие позиции в списке трендов 2021 — и вы наверняка об этом знаете. Сегодня дизайнеры предлагают нам на выбор любые изделия — от уютных свитеров до откровенных бра. На вкус и цвет для каждой. Однако, и в «трикотажном» вопросе есть ряд мастхэвов, без которых точно не обойтись в новом сезоне.

Безусловно, мы говорим о кардиганах — инфантильных облегающих, укороченных и длинных — куда без них? Действительно, кардиган можно назвать самой универсальной вещью в гардеробе: его можно носить на голое тело вместо свитера, надевать поверх рубашки в офис или использовать вместо тренча весной.

Как вы заметили, длинные кардиганы вполне могут заменить облегченное пальто — в этом и есть их прелесть. Пожалуй, самое модное сочетание — носить длинный кардиган поверх трикотажного платья макси в тон — женственный и комфортный образ в одном флаконе.

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Хорошие новости для любительниц подчеркнуть талию: в этом сезоне в моде кардиганы-халаты с поясом. Осмельтесь сочетать такой «домашний» кардиган с блузой с бантом и сапогами с широким голенищем. Отойти от домашней темы не представляется возможным: все уютное и комфортное — в тренде.

10 длинных кардиганов, которые вам не захочется снимать pinterest.com

10 длинных кардиганов, которые вам не захочется снимать pinterest.com

10 длинных кардиганов, которые вам не захочется снимать pinterest.com

10 длинных кардиганов, которые вам не захочется снимать pinterest.com

10 длинных кардиганов, которые вам не захочется снимать pinterest.com

10 длинных кардиганов, которые вам не захочется снимать pinterest.com

10 длинных кардиганов, которые вам не захочется снимать pinterest.com

10 длинных кардиганов, которые вам не захочется снимать pinterest.com

10 длинных кардиганов, которые вам не захочется снимать pinterest.com

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