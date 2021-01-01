Ivona делится советами, каких ошибок стоит избегать при выборе обуви.

Шпильки подходят ко всему

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Не поспорим с тем фактом, что нет обуви лучше, чем классические лодочки. Но во многих комплектах они все же выглядят скучновато. Особенно если речь идет о сложных и объемных вещах. Объем сверху обязательно нужно как-то компенсировать и снизу — и вот здесь как раз массивные ботинки или даже кроссовки окажутся куда уместнее, чем изящные туфли золушки. В противном случае вы нарушаете все возможные пропорции. Так что не стоит бояться сочетать такие разные по стилю вещи, как женственное платье и грубые ботинки, — это сейчас как раз очень к месту.

Под сумку

Удивительно: о том, что не стоит о подбирать обувь под сумку (и наоборот) сказано и написано уже бесконечно много, но девушки по всему миру почему-то продолжают время от времени это делать. Они сочетают обувь и аксессуары не просто одного цвета, а ищут (и находят!) прямо идентичные комплекты. Однако смотрится это слишком «правильно». Позвольте себе немного стильной небрежности — и выберите туфли и сумку разных оттенков и даже фактур (например, замшевую к лаковым туфлям). В моде уже давно фигурирует расслабленность.

ТОП-5 ошибок при выборе обуви pinterest.com

Оксфорды и лоферы подходят только к брюкам

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Лоферы и оксфорды — модели обуви, позаимствованные девушками из мужского гардероба. Неудивительно, что распространено мнение о том, что и подходят они лишь под брюки, джинсы, брючные костюмы. Готовы поспорить: с платьями и юбками они тоже смотрятся прекрасно! Один нюанс: внимательно следите за пропорциями. К облегающему верху подбирайте более аккуратные и миниатюрные варианты, а к оверсайзу — массивные и грубые.

ТОП-5 ошибок при выборе обуви pinterest.com

Каблуки — только по праздникам

Во‑первых, каблуки — это не только высокие шпильки. Устойчивый каблук небольшой высоты иногда не менее удобен, чем плоский ход. А во-вторых, что мешает вам впустить немного праздника в свою повседневную жизнь? Не верьте стереотипам — следуйте за своими желаниями.

ТОП-5 ошибок при выборе обуви pinterest.com

Черная обувь с любым нарядом

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Разбавьте свою обувную коллекцию парами в белом, бежевом или коричневом цветах: они так же просты в сочетаниях, но иной раз выглядят гораздо интереснее и легче. Да и total black иной раз неплохо чем-нибудь разбавить.

ТОП-5 ошибок при выборе обуви pinterest.com

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