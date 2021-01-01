Модели джинсов, которые будут актуальными в 2021 году

Эти модели будут главными в списке трендов.

1. Прямые джинсы

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Широкие прямые джинсы были популярны в 80-х и 90-х. Такая модель также выгодно подчеркивает фигуру, удачно скрывая недостатки за счет объема в верхней части. При выборе таких джинсов лучше купить пару на размер больше, чтобы джинсы сидели правильно и оставались свободными после стирки.

Прямые джинсы pinterest.com

2. Джинсы Mom

Это фасон женских джинсов с завышенной талией, который пользовался популярностью в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Такой вариант особенно подойдет девушкам невысокого роста (завышенная талия сделает ноги визуально длиннее).

Джинсы Mom pinterest.com

Джинсы Mom pinterest.com

3. Расклешенные джинсы

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Этот джинсовый тренд добавляет повседневному образу элегантности и женственности. Джинсы клеш — хорошая альтернатива брюкам, они будут хорошо смотреться с блузами или трикотажными водолазками.

Расклешенные джинсы pinterest.com

Расклешенные джинсы pinterest.com

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