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Зимняя сказка: Ирина Шейк в белоснежном пуховике слепила милого снеговика

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Ирина Шейк делится предновогодней волшебной атмосферой.
Ирина Шейк
Ирина Шейк
pinterest.com

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Совсем недавно Нью-Йорк полностью засыпало снегом, и все жители спешили выйти на улицы, что сделать несколько зимних кадров. Самый популярный центральный парк стал таким, каким мы привыкли видеть его в рождественских голливудских фильмах — с заснеженными деревьями и сверкающими огоньками.

Ирина Шейк не стала исключением и сделала снимки на память — модель слепила очаровательного снеговика прямо во дворе своего дома.

Ирина Шейк в белоснежном пуховике слепила милого снеговика
Ирина Шейк в белоснежном пуховике слепила милого снеговика
instagram.com/irinashayk

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Вязаная шапочка вместо ведра на голову, картошина заменила морковку, и даже ожерелья, как у рэперов – настоящий модник получился. Да и сама Ирина была неотразимой.

Модель надела на прогулку теплый черный спортивный костюм, белый пуховик и белые ботинки Dr.Martens. Убеждены в том, что даже холодное сердце снежного друга Иры успело растаять рядом с такой красоткой.

Ирина Шейк в белоснежном пуховике слепила милого снеговика
Ирина Шейк в белоснежном пуховике слепила милого снеговика
instagram.com/irinashayk

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Теги: Ирина Шейк, образ звезды, модный пуховик зима 2021, снег в Нью-Йорке
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Источник: Ivonа bigmir)net

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