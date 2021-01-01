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Самые модные украшения для встречи Нового года 2021

Спецтема: Новый год 2021
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Ivona делится подборкой модных украшений для встречи Нового года.
Самые модные украшения для встречи Нового года 2021
Самые модные украшения для встречи Нового года 2021
pinterest.com

Если Вы уже определились с праздничным нарядом, обувью, но не хватает завершающего штриха в виде украшений, - наша вдохновляющая подборка для Вас. Ведь все мы знаем, что именно украшения помогают сделать образ целостным и эффектным, а также привлечь ещё большее внимание со стороны окружающих.

Цепи

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Цепи всех возможных мастей — без сомнения самый главный тренд года, который получит свое развитие и в 2021-м. Присмотрите себе массивные ожерелья, серьги с деталями из цепей, браслеты с крупными звеньями — все это отлично дополнит и красочный образ, и минималистичное платье-комбинацию.

Самые модные украшения для встречи Нового года 2021
Самые модные украшения для встречи Нового года 2021
pinterest.com

Жемчуг

Для любительниц классического жемчуга советуем не ограничивать себя серьгами, браслетами, кольцами, ожерельями или заколками, а обратить внимание на жемчужные бретели к маленькому черному платью, которые можно пришить самостоятельно. Получится своеобразный образ королевы из 20-х.

Самые модные украшения для встречи Нового года 2021
Самые модные украшения для встречи Нового года 2021
pinterest.com
Самые модные украшения для встречи Нового года 2021
Самые модные украшения для встречи Нового года 2021
pinterest.com

Сверкающие камни

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В этом сезоне стразы бьют все рекорды популярности: в новых коллекциях дизайнеры щедро осыпают сверкающими камнями все трендовые украшения этого сезона. Присмотрите классические переливающиеся серьги или более необычный вариант — топы со стразами или платья из сияющих цепочек, которые стирают границы между украшениями и одеждой.

Самые модные украшения для встречи Нового года 2021
Самые модные украшения для встречи Нового года 2021
pinterest.com
Самые модные украшения для встречи Нового года 2021
Самые модные украшения для встречи Нового года 2021
pinterest.com

Минимализм

Задумываетесь о том, как сделать ваши аксессуары вневременными? Обратитесь к минимализму. Именно это направление уже много лет не выходит из моды, а благодаря лаконичной форме и сдержанной цветовой палитре такие украшения подходят к абсолютно любым нарядам.

Самые модные украшения для встречи Нового года 2021
Самые модные украшения для встречи Нового года 2021
pinterest.com
Самые модные украшения для встречи Нового года 2021
Самые модные украшения для встречи Нового года 2021
pinterest.com

Красочные украшения

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Смело решайтесь на акцентные украшения с драгоценными, полудрагоценными или искусственными камнями, яркие этнические мотивы или необычное сочетания золота и серебра —  а лучше все и побольше.

Самые модные украшения для встречи Нового года 2021
Самые модные украшения для встречи Нового года 2021
pinterest.com
Самые модные украшения для встречи Нового года 2021
Самые модные украшения для встречи Нового года 2021
pixabay.com

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Теги: модные украшения 2020-2021, украшения для встречи Нового года 2021, цепи, жемчуг, сияющие камни
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Источник: ivonа bigmir)net
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