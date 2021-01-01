Ivona делится подборкой модных украшений для встречи Нового года.

Если Вы уже определились с праздничным нарядом, обувью, но не хватает завершающего штриха в виде украшений, - наша вдохновляющая подборка для Вас. Ведь все мы знаем, что именно украшения помогают сделать образ целостным и эффектным, а также привлечь ещё большее внимание со стороны окружающих.

Цепи

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Цепи всех возможных мастей — без сомнения самый главный тренд года, который получит свое развитие и в 2021-м. Присмотрите себе массивные ожерелья, серьги с деталями из цепей, браслеты с крупными звеньями — все это отлично дополнит и красочный образ, и минималистичное платье-комбинацию.

Самые модные украшения для встречи Нового года 2021 pinterest.com

Жемчуг

Для любительниц классического жемчуга советуем не ограничивать себя серьгами, браслетами, кольцами, ожерельями или заколками, а обратить внимание на жемчужные бретели к маленькому черному платью, которые можно пришить самостоятельно. Получится своеобразный образ королевы из 20-х.

Самые модные украшения для встречи Нового года 2021 pinterest.com

Самые модные украшения для встречи Нового года 2021 pinterest.com

Сверкающие камни

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В этом сезоне стразы бьют все рекорды популярности: в новых коллекциях дизайнеры щедро осыпают сверкающими камнями все трендовые украшения этого сезона. Присмотрите классические переливающиеся серьги или более необычный вариант — топы со стразами или платья из сияющих цепочек, которые стирают границы между украшениями и одеждой.

Самые модные украшения для встречи Нового года 2021 pinterest.com

Самые модные украшения для встречи Нового года 2021 pinterest.com

Минимализм

Задумываетесь о том, как сделать ваши аксессуары вневременными? Обратитесь к минимализму. Именно это направление уже много лет не выходит из моды, а благодаря лаконичной форме и сдержанной цветовой палитре такие украшения подходят к абсолютно любым нарядам.

Самые модные украшения для встречи Нового года 2021 pinterest.com

Самые модные украшения для встречи Нового года 2021 pinterest.com

Красочные украшения

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Смело решайтесь на акцентные украшения с драгоценными, полудрагоценными или искусственными камнями, яркие этнические мотивы или необычное сочетания золота и серебра — а лучше все и побольше.

Самые модные украшения для встречи Нового года 2021 pinterest.com

Самые модные украшения для встречи Нового года 2021 pixabay.com

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