Белла Хадид продемонстрировала идеальный пресс в пуховике

Белла Хадид на прогулке в Нью-Йорке порадовала поклонников суперстильным образом.

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Демонстрировать результаты своих спортивных достижений абсолютно естественно для всех, включая моделей. Однако некоторые из них не ограничиваются подиумом или пляжем, продолжая выбирать подчеркивающие форму наряды даже в холодное время года. Беллу Хадид даже декабрьский холод не заставил отказаться от обнажающих пресс вещей.

Белла Хадид gettyImages.com

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На модели объемный пуховик North Face поверх облегающей спортивной формы. После тренировки Белла зашла за зеленым смузи, где ее и заметили папарацци. Особое внимание к себе приковывают детали образа. Во-первых, высокие белые носочки, надетые поверх легинсов. Во-вторых, на вернувшийся из нулевых тренд сезона— крабик для волос.

Белла Хадид gettyImages.com

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