Берем на заметку, и начинаем постепенно готовиться к предстоящей весне!

Можно применить уже сейчас: главные тренды макияжа будущей весны pinterest.com

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Высший пик популярности в следующем весеннем сезоне дизайнеры обещают естественному макияжу в стиле минимализма: за время карантина мы слишком привыкли к чистой коже и отсутствию яркого мейка, чтобы вновь наносить плотное покрытие. Понадобится немного хайлайтера, живого румянца и, если уж очень хочется, легкие тени — вот идеальный образ для следующей весны. Ранее мы писали, как повторить модный макияж «отдохнувшее лицо».

Наши брови за последние десять лет, кажется, пережили уже абсолютно все: от тонких безвкусных «ниточек» до максимально широких. Весной 2021-го в моде будут ваши обычные естественные брови. Можно скорректировать форму тенями или карандашом, и закрепить фиксирующим гелем, если не хотите уж слишком сильной «натуральности».

Можно применить уже сейчас: главные тренды макияжа будущей весны pinterest.com

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Но яркие помады снова будут в моде: красные, розовые, блестящие. Очень надеемся, что вскоре нам удастся вернуть внимание на наши губы, которые и так слишком долго прячем под масками.

Можно применить уже сейчас: главные тренды макияжа будущей весны pinterest.com

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