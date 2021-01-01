ТОП-5 главных ошибок в уходе за бровями
Неправильно подобранный оттенок
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Это самая распространенная ошибка, способная «уничтожить» любой образ. Брови не должны быть слишком темными (русые девушки с черными бровями выглядят как минимум странно), не должны быть теплого рыжеватого оттенка, если основной цвет волос — холодный. В идеале — брови на 1-2 тона темнее основного цвета волос, но не больше.
Используете некачественный пинцет
Пинцет для бровей — это важный бьюти-девайс, на который стоит потратиться. Помните, что некачественный пинцет не способен аккуратно поддеть совсем еще короткие волоски, не способен захватить их плотно, а если инструмент еще и слишком острый, то он и вовсе обрывает их.
Не делаете коррекцию
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Чтобы брови выглядели идеально, не нужно пытаться придать им форму самой. Поверьте, профессиональный бровист и вправду владеет знаниями о пропорциях и некоторых приемах, которые сложно повторить самой. Поэтому если хотите добиться действительно красивой формы бровей, сходите сначала на коррекцию, а уже потом можно поддерживать заданную правильную форму, только выщипывая растущие волоски.
Слишком твердый карандаш
Карандаш для бровей должен быть мягким, чтобы не приходилось делать сильное нажатие, случайно выдирая волоски. Важный момент: коричневый карандаш для век для нашей цели так же не подходит, опять же — из-за твердости.
Рисуешь слишком острые уголки
Внутренняя часть бровей — там, где они начинаются ближе к переносице, должна быть плавной, а не квадратной. Не нужно вырисовывать четкие углы — это делает макияж вульгарным, а взгляд — агрессивным.
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