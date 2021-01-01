Старайтесь избегать этих промахов, когда ухаживаете за бровями.

Неправильно подобранный оттенок

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Это самая распространенная ошибка, способная «уничтожить» любой образ. Брови не должны быть слишком темными (русые девушки с черными бровями выглядят как минимум странно), не должны быть теплого рыжеватого оттенка, если основной цвет волос — холодный. В идеале — брови на 1-2 тона темнее основного цвета волос, но не больше.

Используете некачественный пинцет

Пинцет для бровей — это важный бьюти-девайс, на который стоит потратиться. Помните, что некачественный пинцет не способен аккуратно поддеть совсем еще короткие волоски, не способен захватить их плотно, а если инструмент еще и слишком острый, то он и вовсе обрывает их.

ТОП-5 главных ошибок в уходе за бровями pinterest.com

Не делаете коррекцию

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Чтобы брови выглядели идеально, не нужно пытаться придать им форму самой. Поверьте, профессиональный бровист и вправду владеет знаниями о пропорциях и некоторых приемах, которые сложно повторить самой. Поэтому если хотите добиться действительно красивой формы бровей, сходите сначала на коррекцию, а уже потом можно поддерживать заданную правильную форму, только выщипывая растущие волоски.

ТОП-5 главных ошибок в уходе за бровями pinterest.com

Слишком твердый карандаш

Карандаш для бровей должен быть мягким, чтобы не приходилось делать сильное нажатие, случайно выдирая волоски. Важный момент: коричневый карандаш для век для нашей цели так же не подходит, опять же — из-за твердости.

ТОП-5 главных ошибок в уходе за бровями pinterest.com

Рисуешь слишком острые уголки

Внутренняя часть бровей — там, где они начинаются ближе к переносице, должна быть плавной, а не квадратной. Не нужно вырисовывать четкие углы — это делает макияж вульгарным, а взгляд — агрессивным.

ТОП-5 главных ошибок в уходе за бровями pinterest.com

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