Как поднять себе настроение после праздников: показывает Роузи Хантингтон-Уайтли

Супермодель делится бьюти-приемом для поднятия настроения.

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Возвращаться в рабочий режим сложно, а с хорошим настроением — все равно что квест проходить. Известная супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась простым бьюти-приемом «улыбки без повода», который работает безотказно:

«Сегодня впервые за несколько недель я сделала себе легкий макияж и должна сказать, что с ним чувствую себя намного лучше. Косметика правда творит чудеса и отлично поднимает настроение. Несмотря на то, что в последнее время я проще отношусь к тому, как я выгляжу, отрицать прелесть легкого румянца на щека и губах глупо».

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

Как видно, ничего сложного: главное - правильный настрой и выбор подходящих бьюти-средств. Добавьте повседневному образу немного хайлайтера, румян и помады на губы, чтобы почувствовать себя намного увереннее и счастливее.

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