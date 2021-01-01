Ivona рассказывает, как повторить максимально естественный макияж.

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В 2021 году главным трендом во всех сферах будет забота о себе, поэтому неудивительно, что на многих показах весна-лето мы увидели макияж «отдохнувшее лицо» – нюдовый, почти прозрачный, без ярких теней и стрелок, лишь немного хайлайтера и золота в уголках глаз. Рассказываем, как повторить модный мейк!

Сначала, естественно, нужно как следует отдохнуть и выспаться, чтобы лицо выглядело свежим и сияющим. Кроме того, этот естественный мейк должен передавать и внутреннее состояние, поэтому меньше стресса и негативных эмоций в 2021-м.

Бьюти-тренд с модных подиумов: как повторить макияж «отдохнувшее лицо» pinterest.com

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Касаемо косметики: понадобятся всего два или даже одно средство: любимый увлажняющий крем и пудровый хайлайтер золотого или розового оттенка. Можно добавить каплю хайлайтера в крем или нанести немного на скулы и под бровь. Также при желании нанесите золотистые тени во внутренние уголки глаз, чтобы сделать взгляд более открытым.

Бьюти-тренд с модных подиумов: как повторить макияж «отдохнувшее лицо» pinterest.com

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