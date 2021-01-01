Ivona делится инструкцией, как правильно подобрать губную помаду под тон кожи.

Шаг 1: Найдите губную помаду, которая темнее ваших губ на два оттенка

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Чтобы определить, насколько органично выбранный оттенок смотрится на ваших губах, нанесите его на нижнюю губу и сравните получившийся тон с тоном верхней губы - вашим натуральным оттенком. Если вы замечаете, что различие слишком сильное, то вам стоит искать дальше.

Бьюти-совет: как подобрать губную помаду под тон кожи pinterest.com

Шаг 2: Определите подтон своей кожи и ее индивидуальные особенности

Самый быстрый способ определить свой подтон — это рассмотреть вены на своем запястье. Если они голубые или стремятся к оттенкам серо-голубого, то ваш подтон — розовый, то есть холодный. Если ваши вены проступают в зеленоватом оттенке, то ваш подтон — желтый, или теплый. В случае, если замечаете, как оттенки голубого, так и зеленого, Вы — счастливая обладательница нейтрального тона и можете позволить себе губные помады любых оттенков.

Бьюти-совет: как подобрать губную помаду под тон кожи pinterest.com

Шаг 3: Определитесь, хотите ли вы визуально увеличить или уменьшить губы

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Темные оттенки, как правило, делают их визуально меньше, а тона посветлее могут добавить им нужный объем, если его не хватает. Также имейте в виду, что помада с матовым финишем сделает губы визуально тоньше, а помада с шиммер- или хайлайт-эффектом — полнее.

Бьюти-совет: как подобрать губную помаду под тон кожи pinterest.com

Шаг 4: Выберите нужный оттенок губной помады, исходя из тона кожи

Если ваш подтон — нейтральный, можете зайти на территорию насыщенного розового, лилового и ягодных оттенков. Холодный подтон будет также рад оттенкам розового и клюквы. Обладательница теплого подтона могут без задней мысли экспериментировать с оттенками меди и бронзы.

Если у вас светлая, слегка просвечивающая кожа, смело пробуйте оттенки розового, кораллового, а также персиковый, нюдовый и бежевый оттенки. Обладательницам холодного подтона отлично подойдет мягкий мокко и нюд. Если у вас теплый подтон, пробуйте бледно-розовый или светло-персиковый.

Если у вас темная комплекция, экспериментируйте с такими оттенками коричневого и фиолетового, как, например, грецкий орех, карамель, слива или красное вино. Холодному подтону можно пробовать рубиновый и винно-красные оттенки, а теплому лучше остаться в рамках медно-бронзовой палитры.

Если у вас смуглая кожа, постарайтесь избегать коричневого и фиолетового и ищите оттенки с оранжевым подтоном. Все остальные цвета будут вам очень к лицу. Особенно советуем попробовать коралловый или глубокие оттенки розового.

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