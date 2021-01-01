ТОП-5 приемов в макияже, которые молодят
1. Консилер — залог «свежего» вида
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Обеспечить ощущение свежести поможет консилер. Обязательный участник любого макияжа (натурального или яркого), консилер максимально эффективно «исправит» последствия недосыпания или плохого самочувствия, ведь именно область вокруг глаз это и выдает
2. Используйте хайлайтер
Не стоит забывать про хайлайтеры, так как они за считанные секунды помогают освежить лицо. Для возрастной кожи желательно использовать сухую текстуру, чем кремовую.
3. Персиковый румянец
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Не бойтесь иметь своей косметичке свежие, яркие персиковые или персиково-розовые румяна. Универсальный совет для любого возраста: улыбку шире, наносим на щечки, и свежесть в считанные секунды обеспечена.
4. Нейтральные оттенки
С возрастом эксперименты с новыми цветами и текстурами нужно проводить под руководством визажиста. В макияже лучше стараться быть более деликатными, отдавая предпочтение нейтральным текстурам и цветам. Наша главная задача — освежить лицо, а не перенасытить его макияжем.
5. Тон решает все
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Здоровая сияющая кожа — основа любого макияжа, и правильно подобранный тон априори сделает вас моложе. После 30 лет необходимо более тщательно выбирать тональный крем, отдавая предпочтение тому, который ухаживает за кожей и обладает лифтинг-эффектом.
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