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ТОП-5 приемов в макияже, которые молодят

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Ivona делится тонкостями, как сделать макияж, который поможет выглядеть моложе.
ТОП-5 приемов в макияже, которые молодят
ТОП-5 приемов в макияже, которые молодят
pinterest.com

1. Консилер — залог «свежего» вида

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Обеспечить ощущение свежести поможет консилер. Обязательный участник любого макияжа (натурального или яркого), консилер максимально эффективно «исправит» последствия недосыпания или плохого самочувствия, ведь именно область вокруг глаз это и выдает

2. Используйте хайлайтер

Не стоит забывать про хайлайтеры, так как они за считанные секунды помогают освежить лицо. Для возрастной кожи желательно использовать сухую текстуру, чем кремовую. 

ТОП-5 приемов в макияже, которые молодят
ТОП-5 приемов в макияже, которые молодят
pinterest.com
   

3. Персиковый румянец

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Не бойтесь иметь своей косметичке свежие, яркие персиковые или персиково-розовые румяна. Универсальный совет для любого возраста: улыбку шире, наносим на щечки, и свежесть в считанные секунды обеспечена.

4. Нейтральные оттенки

С возрастом эксперименты с новыми цветами и текстурами нужно проводить под руководством визажиста. В макияже лучше стараться быть более деликатными, отдавая предпочтение нейтральным текстурам и цветам. Наша главная задача — освежить лицо, а не перенасытить его макияжем. 

ТОП-5 приемов в макияже, которые молодят
ТОП-5 приемов в макияже, которые молодят
pinterest.com
     

5. Тон решает все

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Здоровая сияющая кожа — основа любого макияжа, и правильно подобранный тон априори сделает вас моложе. После 30 лет необходимо более тщательно выбирать тональный крем, отдавая предпочтение тому, который ухаживает за кожей и обладает лифтинг-эффектом.

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Теги: макияж, молодящий макияж
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Источник: ivonа bigmir)net

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