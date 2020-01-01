Ivona рассказывает, как правильно носить красную помаду, дабы выглядеть эффектно и элегантно, но при этом, чтобы это было уместно и не вульгарно.

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Перед тем как накрасить губы яркой помадой, нанесите на контур немного тонального крема (так ваш природный контур губ не будет контрастировать с оттенком помады). Слегка припудрите губы, чтобы «красота» держалась, как можно дольше и не растекалась по уголкам. Также не забудьте про контурный карандаш в цвет выбранной вами помады, он выигрышно подчеркнет, а иногда и немного скорректирует линии рта.

Не надо стесняться: основные правила «красной помады» pinterest.com

Зимой под помаду можно использовать. Красный — один из пигментов, который больше всего сушит кожу.

Не пытайтесь вбивать красную помаду в губы пальцами. Не стоит стирать границы, напротив, их лучше подчеркнуть с помощью контурного карандаша.

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Выбор румян в пару к красной помаде — очень деликатный вопрос. Если скулы будут слишком яркими, то сразу создастся впечатление, что вы переборщили с макияжем. Поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на приглушенные тона.

Не надо стесняться: основные правила «красной помады» pinterest.com

Красная помада-не ваша история, если существуют проблемы с зубами. Когда вы смеетесь, улыбаетесь, вы показываете зубы, и красный цвет привлекает к ним дополнительное внимание, подчеркивая недостатки.

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