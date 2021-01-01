Ivona делится советами, зачем зимой нужны маски для губ, и как выбрать нужную.

Маски для губ: зачем они нужны, и как выбрать подходящую pinterest.com

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Маска для губ обладает насыщенной текстурой и концентрированным составом. При регулярном использовании она оказывает следующее воздействие:

повышает сопротивляемость кожи негативному воздействию окружающей среды;

восстанавливает кожу губ, ускоряет заживления ранок и трещин;

делает кожу губ мягкой и гладкой;

оперативно устраняет сухость, уменьшает боль от ранок и трещинок;

позволяет немного увеличить объем губ, в том числе визуально (за счет улучшения микроциркуляции крови);

Маски для губ: зачем они нужны, и как выбрать подходящую pinterest.com

Виды масок для губ

Коллагеновые и гидрогелевые

Как правило, обладают легкой консистенцией и могут также выпускаться в виде патчей. В составе таких масок можно найти самые разнообразные компоненты — например, биозолото, которое выполняет функцию проводника полезнейших соединений и является отличным антисептиком. Попадая на кожу, биозолото начинает растворяться под воздействием температуры человеческого тела, что, в свою очередь, позволяет ему великолепно впитываться в кожу.

Маски для губ: зачем они нужны, и как выбрать подходящую pinterest.com

Кремовые

Кремовые маски подходят для очень сухих губ. Они имеют твердую воскоподобную текстуру, выпускаются как в баночках, так и в тубах.

Маски для губ: зачем они нужны, и как выбрать подходящую pinterest.com

Тканевые маски-патчи

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Сейчас наиболее популярными являются гелевые маски-патчи. Они представляют из себя один большой «пластырь», который надо разместить на губах и подождать, пока они не напитаются всеми содержащимися в маске полезными компонентами.

Ночная маска

Еще один вариант маски для губ и, возможно, наиболее удобный, — ночная маска. Это увлажняющий и питающий бальзам, который нужно наносить толстым слоем на кожу губ.

Маски для губ: зачем они нужны, и как выбрать подходящую pinterest.com

Как использовать маски для губ

Специалисты рекомендуют делать маски для губ 1–2 раза в неделю, коллагеновые маски с гилауроновой кислотой — не более 3 раз.

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Перед нанесением маски следует провести процедуру отшелушивания. Средства на основе энзимов обычно наносятся на несколько минут — они удаляют мертвые клетки кожи и одновременно увлажняют ее. Но эту процедуру можно проводить только в том случае, если у вас нет серьезных трещин и повреждений на коже губ, иначе вы можете только усугубить ее состояние.

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