Маски для губ: зачем они нужны, и как выбрать подходящую
Читай также: Как подобрать губную помаду под тон кожи
Маска для губ обладает насыщенной текстурой и концентрированным составом. При регулярном использовании она оказывает следующее воздействие:
- повышает сопротивляемость кожи негативному воздействию окружающей среды;
- восстанавливает кожу губ, ускоряет заживления ранок и трещин;
- делает кожу губ мягкой и гладкой;
- оперативно устраняет сухость, уменьшает боль от ранок и трещинок;
- позволяет немного увеличить объем губ, в том числе визуально (за счет улучшения микроциркуляции крови);
Виды масок для губ
Коллагеновые и гидрогелевые
Как правило, обладают легкой консистенцией и могут также выпускаться в виде патчей. В составе таких масок можно найти самые разнообразные компоненты — например, биозолото, которое выполняет функцию проводника полезнейших соединений и является отличным антисептиком. Попадая на кожу, биозолото начинает растворяться под воздействием температуры человеческого тела, что, в свою очередь, позволяет ему великолепно впитываться в кожу.
Кремовые
Кремовые маски подходят для очень сухих губ. Они имеют твердую воскоподобную текстуру, выпускаются как в баночках, так и в тубах.
Тканевые маски-патчи
Читай также: Как подобрать тушь по типу ресниц
Сейчас наиболее популярными являются гелевые маски-патчи. Они представляют из себя один большой «пластырь», который надо разместить на губах и подождать, пока они не напитаются всеми содержащимися в маске полезными компонентами.
Ночная маска
Еще один вариант маски для губ и, возможно, наиболее удобный, — ночная маска. Это увлажняющий и питающий бальзам, который нужно наносить толстым слоем на кожу губ.
Как использовать маски для губ
Специалисты рекомендуют делать маски для губ 1–2 раза в неделю, коллагеновые маски с гилауроновой кислотой — не более 3 раз.
Читай также: ТОП-5 самых популярных мифов об уходе за кожей
Перед нанесением маски следует провести процедуру отшелушивания. Средства на основе энзимов обычно наносятся на несколько минут — они удаляют мертвые клетки кожи и одновременно увлажняют ее. Но эту процедуру можно проводить только в том случае, если у вас нет серьезных трещин и повреждений на коже губ, иначе вы можете только усугубить ее состояние.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Зачем зимой нужно масло для лица, и как им правильно пользоваться.
- В чем эффективность кварцевого роллера для лица.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил