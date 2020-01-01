Ivona рассказывает о полезном бьюти-средстве: как правильно использовать масло для лица.

Масло для лица: зачем оно нужно зимой, и как им правильно пользоваться pinterest.com

Способ №1: в чистом виде

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Масло следует наносить на чистую влажную кожу. Это обеспечит равномерное распределение средства, а также поспособствует удержанию влаги в коже. Помните, что нанесение масла на сухую кожу может привести к пересушиванию эпидермиса.

Способ №2: масло и массаж

Массаж лица маслом — один из самых приятных и эффективных бьюти-ритуалов для зимнего периода. Можно воспользоваться нефритовым роллером, который поможет сделать лимфодренажный массаж лица, а также обеспечит максимально глубокое проникновение полезных веществ в кожу.

Масло для лица: зачем оно нужно зимой, и как им правильно пользоваться pinterest.com

Способ №3: маска из масла

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Один из вариантов увлажнения лица — маски из масла. Предварительно распарив лицо, нанесите на него масло, а затем положите на него очень теплое влажное полотенце. Держите в течение 10 минут, затем очистите лицо.

Масло для лица: зачем оно нужно зимой, и как им правильно пользоваться pinterest.com

Способ №3: масло и уходовая косметика

Если вы хотите комбинировать масло со своей уходовой косметикой, крем на водной основе нужно наносить перед маслом, так как вода не сможет проникнуть через масляный слой и воздействие вещества крема будет неэффективным.

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Крем на масляной основе можно наносить и до, и после нанесения масла. Оно должно быть теплым. Капните 2-3 капли на ладони и разогрейте между ними. Затем легкими прижиманиями нанесите на лицо и слегка разотрите по массажным линиям.

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