ТОП-5 лучших натуральных масел для волос

Ivona рассказывает о лучших маслах для волос из натуральных ингредиентов.

Масло авокадо

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Масло авокадо, как и сам плод, содержит белки, полезные жиры, необходимые аминокислоты и витамины (А, D, E и В6), благодаря чему заполняет пустоты в стержне волоса, вызванные различными механическими повреждениями, и закрывает чешуйки кутикул, предотвращая спутывание волос. Следует учитывать, что масло авокадо достаточно интенсивное и плотное, поэтому может несколько утяжелять волосы, лишая их объема.

Касторовое масло

Идеальное средство, чтобы стимулировать рост новых волос. Оно богато витамином Е, минералами и протеинами. Масло также содержит антиоксиданты, которые поддерживают нормальный уровень кератина в стержне волоса, делают его сильным и гладким. Кроме того, оно помогает контролировать процесс выпадения волос, а благодаря противогрибковым свойствам отлично защищает от перхоти. В магазинах выбирайте касторовое масло холодного и используйте в качестве маски 2−3 раза в неделю.

Кокосовое масло

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Кокосовое масло обладает не только волшебным тропическим запахом, но и мощным восстанавливающим эффектом. Благодаря высокому содержанию витамина Е, кокосовое масло питает волосы изнутри, придавая им гладкость и блеск. Также масло богато лауриновой и каприновой кислотой — природными антисептиками и антиоксидантами. Они защищают кожу головы и укрепляют ее естественный барьер.

Кокосовое масло pinterest.com

Оливковое масло

Оливковое масло — не только важная составляющая полезного рациона, но и очень эффективное средство для питания и укрепления волос. Оно содержит природные антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты, которые укрепляют структуру волоса и защищают его от повреждений свободными радикалами и ультрафиолетовыми лучами. Кроме того, оливковое масло подойдет и для массажа кожи головы. Используйте масло 1−2 раза в неделю.

Оливковое масло pinterest.com

Аргановое масло

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Аргановое масло недаром величают «жидким золотом». Это одно из самых дорогих и самых эффективных масел. Аргановое масло (его также называют марокканским) богато витамином Е, Омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами, которые способны буквально вернуть к жизни даже самые сухие и поврежденные волосы. Кроме того, в отличие от других масел, аргановое масло практически не жирное, что позволяет использовать его каждый день и не создает дополнительных трудностей при смывании.

Аргановое масло pinterest.com

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