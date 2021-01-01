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Самые быстрые укладки с хвостом для любого мероприятия

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Ivona рассказывает об стильных укладках с хвостом, которые можно сделать за минуту.
Самые быстрые укладки с хвостом
Самые быстрые укладки с хвостом
pinterest.com

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Все мы хоть раз сталкивались с проблемой, когда на сборы остается не больше 30 минут и нет времени на сложные укладки, лучше всего собрать волосы в хвост, и особо не волноваться. Кроме удобства и комфорта, такая прическа несет в себе и стиль.

Если близится какое-то мероприятие: домашние посиделки с близкими, к примеру, - смело завязывайте пряди в хвост и делайте красивый макияж. Советуем последовать последним трендам: это могут быть выразительные фиолетовые смоки-айс или же используйте глиттер и хайлайтер. Просто, но в то же время выглядит блестяще!

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
pinterest.com
Хилари Дафф
Хилари Дафф
pinterest.com
Самые быстрые укладки с хвостом
Самые быстрые укладки с хвостом
pinterest.com
Самые быстрые укладки с хвостом
Самые быстрые укладки с хвостом
pinterest.com

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Источник: ivonа bigmir)net

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