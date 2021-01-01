Самые быстрые укладки с хвостом для любого мероприятия

Ivona рассказывает об стильных укладках с хвостом, которые можно сделать за минуту.

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Все мы хоть раз сталкивались с проблемой, когда на сборы остается не больше 30 минут и нет времени на сложные укладки, лучше всего собрать волосы в хвост, и особо не волноваться. Кроме удобства и комфорта, такая прическа несет в себе и стиль.

Если близится какое-то мероприятие: домашние посиделки с близкими, к примеру, - смело завязывайте пряди в хвост и делайте красивый макияж. Советуем последовать последним трендам: это могут быть выразительные фиолетовые смоки-айс или же используйте глиттер и хайлайтер. Просто, но в то же время выглядит блестяще!

Дженнифер Лопес pinterest.com

Хилари Дафф pinterest.com

Самые быстрые укладки с хвостом pinterest.com

Самые быстрые укладки с хвостом pinterest.com

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