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3 стильные прически для длинных волос, которые всегда будут в тренде

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Ivona рассказывает о самых стильных прическах для длинных волос, которые всегда будут пользоваться особой актуальностью и востребованностью.
Небрежные локоны
Небрежные локоны
pinterest.com

Небрежные локоны

Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли
pinterest.com

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Упругие локоны по голливудскому принципу вряд ли подойдут для повседневных casual-выходов, а вот их небрежные, «рассыпчатые» друзья гармонично сойдутся с луком в практически любом стиле. Эффект растрепанных ветром локонов придаст Вашему образу легкой весенней энергетики даже в самые лютые морозы.

Небрежные локоны
Небрежные локоны
pinterest.com

Распущенные волосы с подкрученными концами

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
pinterest.com

Распущенные волосы с чуть завитыми концами — шикарная альтернатива нарядным и обильным локонам, а также достаточно подходящая прическа для девушек с густыми, пышными от природы волосами, и когда хочется сакцентировать на этом моменте. Кстати, это самая любимая прическа Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
pinterest.com

Пучок

Пучок
Пучок
pinterest.com

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Здесь говорить о банальности не приходится: низкий расслабленный, высокий тугой, с выпущенными прядями, косичка, заплетенная в пучок, пучок-ракушка и многие другие варианты более чем классической прически придут на помощь, кажется, в любой стилевой ситуации, и когда времени на сборы совсем мало.

Пучок
Пучок
pinterest.com

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Источник: ivonа bigmir)net

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