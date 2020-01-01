3 стильные прически для длинных волос, которые всегда будут в тренде

Ivona рассказывает о самых стильных прическах для длинных волос, которые всегда будут пользоваться особой актуальностью и востребованностью.

Небрежные локоны Роузи Хантингтон-Уайтли pinterest.com

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Упругие локоны по голливудскому принципу вряд ли подойдут для повседневных casual-выходов, а вот их небрежные, «рассыпчатые» друзья гармонично сойдутся с луком в практически любом стиле. Эффект растрепанных ветром локонов придаст Вашему образу легкой весенней энергетики даже в самые лютые морозы.

Небрежные локоны pinterest.com

Распущенные волосы с подкрученными концами Кейт Миддлтон pinterest.com

Распущенные волосы с чуть завитыми концами — шикарная альтернатива нарядным и обильным локонам, а также достаточно подходящая прическа для девушек с густыми, пышными от природы волосами, и когда хочется сакцентировать на этом моменте. Кстати, это самая любимая прическа Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон pinterest.com

Пучок Пучок pinterest.com

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Здесь говорить о банальности не приходится: низкий расслабленный, высокий тугой, с выпущенными прядями, косичка, заплетенная в пучок, пучок-ракушка и многие другие варианты более чем классической прически придут на помощь, кажется, в любой стилевой ситуации, и когда времени на сборы совсем мало.

Пучок pinterest.com

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