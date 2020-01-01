Ivona делится важными лайфхаками для блондинок, которые помогут сохранить стойкий цвет волос надолго.

Как сохранить блонд: важные лайфхаки, которые помогут избежать желтизны pixabay.com

1. Используйте цветные гаммы hair-средств для ухода

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Синий пигмент убирает медный оттенок, а фиолетовый борется с золотистым и желтым. Это может быть уже готовый шампунь или цветные шоты, которые можно добавлять в маски (кстати, тут мастер может замешать индивидуальный оттенок, а порой даже несколько). Например, иногда у блондинок бывают тусклые концы – тогда нужен желтый шот, чтобы вернуть свет и блеск. Если блонд стал зеленовато-пепельный по длине – то красноватая, розовая краска (она нейтрализует нежелательный пигмент до бежа).

2. Замените питательные средства на укрепляющие

Косметика, задача которой питать волосы, вредит блонду. Поэтому важно выбирать укрепляющие средства для ухода.

3. Не используйте обычную воду

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Обычная водопроводная вода содержит примеси ржавчины, солей и бактерий, вот почему после нее твой блонд не будет идеальным. Именно поэтому стоит споласкивать волосы после осветления профильтрованной или кипяченой водой.

4. Не сушите волосы феном

Важно избегать прямых солнечных лучей, не сушить волосы феном и в целом как можно реже использовать горячий стайлинг: тепло «выпаривает» пигмент.

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