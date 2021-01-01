Вариант для тех, у кого мало времени на утренние сборы.

Для тех, кто спешит: утренняя укладка на скорую руку pinterest.com

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Выглядеть идеально каждый день — задача трудная, но выполнимая. Одной из важнейших составляющих образа является аккуратная укладка. Небрежные волны придадут образу не только законченность, но и правильную расслабленность. К тому же, создать их проще простого.

Для тех, кто спешит: утренняя укладка на скорую руку pinterest.com

Что понадобится:

Фен;

Утюжок для волос или плойка;

Косметические средства для укладки

Для тех, кто спешит: утренняя укладка на скорую руку pinterest.com

1. Укладка выполняется на чистые влажные волосы. После мытья головы шампунем лучше использовать кондиционер, чтобы волосы стали более послушными.

2. Расчешите и слегка подсушите волосы феном.

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3. Выберите подходящее для ваших волос средство для укладки. Это может быть морская соль, крем для объема или лосьон. Нанесите выбранное средство на чуть влажные волосы и начинайте сушить феном, приподнимая их руками или расческой у корней.

4. После этого при помощи утюжка или плойки завивайте волосы, выбирая направление от лица.

5. Создаем эффект небрежности, взъерошивая волосы руками в разные стороны. В завершение укладки можно выделить отдельные пряди пастой или воском.

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