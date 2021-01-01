Ivona рассказывает о самых распространенных ошибках, которые мы допускаем в зимнем уходе за сухой кожей.

Вы принимаете горячую ванну

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В холодную погоду или зимой принять горячую ванну — мечта всех. Но воздействие высоких температур дополнительно высушивает кожу, делает ее чувствительнее, понижает эластичность. Поэтому температура воды в ванне не должна превышать 37 градусов. После окончания водных процедур промокните кожу полотенцем и еще на влажную кожу нанесите увлажняющий крем.

Вы делаете агрессивный пилинг

Все мы слышали о том, что нашей коже нужно глубокое очищение от омертвевших клеток и токсинов хотя бы раз в неделю. Самыми лучшими средствами для этого признаны скрабы и пилинги. Однако если у вас сухая кожа, с этими продуктами лучше не шутить и не перестараться.

ТОП-5 ошибок в уходе за сухой кожей зимой pinterest.com

Вы используете неправильные средства для умывания

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Гель, мыло для умывания хороши для жирной кожи, так как слегка подсушивают, но они противопоказаны сухой дерме. Чтобы ритуал очищения принес ей удовольствие, выбирайте самые мягкие средства с увлажняющим эффектом — это могут быть пенки, муссы, масла для умывания, молочко, пудра для умывания.

ТОП-5 ошибок в уходе за сухой кожей зимой pinterest.com

Вы не соблюдаете питьевой режим

Кожа нуждается в увлажнении не только снаружи, но изнутри. Поэтому запаситесь полуторалитровой бутылкой воды, постарайтесь выпивать ее в течение дня.

ТОП-5 ошибок в уходе за сухой кожей зимой pinterest.com

Вы не увлажняете кожу в течение дня

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Увлажнять кожу необходимо не только утром и вечером, но еще и днем. Особенно если вы работаете по большей части в офисе. Запаситесь термальной водой и распыляйте ее на лицо в течение дня. Не бойтесь, макияж не поплывет — термальная вода его закрепит.

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