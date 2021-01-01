Уже давно в прошлом: бьюти-процедуры, от которых пора отказаться

Ivona рассказывает о бьюти-приемах, которые уже давно не приносят какой-либо пользы и эффективности.

1.Маски для волос из куриных яиц

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Признавайтесь, хотя бы раз в жизни каждая из нас делала эту «волшебную» маску для волос в надежде на мгновенный результат в виде блеска и упругости волос. Но результат часто себя не оправдывал: волосы напротив становились сухими и жесткими. Почему же девушки так верили в их чудодейственный эффект? Да, яйца – источник витаминов, полезных аминокислот, железа. Но все это работает в том случае, когда Вы их употребляете в пищу, а не размазываете по волосам. Срочно откажитесь от этой процедуры, если Вы ее продолжаете делать до сих пор. Благо, сейчас специалисты разработали уйму действительно работающих масок для волос: на любой вкус и бюджет.

2. Огуречные кружочки против мешков под глазами

Огурец на 95% состоит из воды, то есть когда Вы прикладываете их к лицу в надежде стать свежей и отдохнувшей, как огурчик, эффект получается таким же, как от умывания прохладной водой Огуречные кружочки могут сработать только в том случае, если у вас хорошо развито самовнушение. А тем, кому действительно нужно избавиться от отеков под глазами, мы советуем пользоваться специальными патчами, которые содержат в своем составе антиоксиданты, витамины, коллаген и гиалуроновую кислоту.

Огуречные кружочки против мешков под глазами pinterest.com

3. Отбеливание зубов содой

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Если это работает с грязными чашками, не значит, что и с эмалью можно поступить также. Домашний метод отбеливания содой довольно травматичный — эффект не стоит того, чтобы повредить эмаль и мучиться с последствиями. Лучше сделать профессиональное отбеливание у стоматолога или хотя бы купить специальные домашние наборы для этой цели.

Отбеливание зубов содой pinterest.com

4. Разбавлять старую тушь глазными каплями

Вернуть к жизни старую не получится ни глазными каплями, ни водой, ни подсолнечным маслом. Разбавление туши приводит к тому, что разрушается ее формула, никакого эффекта объема или удлинения уже не будет. И кстати, когда решите накрасить ресницы на следующий день, тушь снова будет сухой. Так можно ли назвать эту экономию слишком разумной?

Разбавлять старую тушь глазными каплями pinterest.com

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