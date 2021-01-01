Ivona делится главными советами по уходу за губами зимой.

Как ухаживать за губами, чтобы они не обветривались зимой pinterest.com

Используйте гигиеническую помаду

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Перед выходом на улицу не стоит забывать нанести на губы гигиеническую помаду. Она покроет губы защитной пленкой, которая спасет их от ветра и холода. Зимой выбирайте более плотные помады — на основе воска или жирных масел.

Не пользуйтесь стойкой помадой

Стойкие помады по своей консистенции более сухие, чем остальные. Кроме того, они проникают в кожу глубже, чтобы долго держаться на губах. Это сильно обезвоживает и истончает нежную кожу, что ведёт к появлению трещинок. Если вы не готовы попрощаться со стойкой помадой, то не забывайте наносить под неё основу.

Как ухаживать за губами, чтобы они не обветривались зимой pinterest.com

Наносите ночную маску

Хорошо помогут заживить трещинки ночные средства. Это может быть маска для губ или обычный бальзам, нанесённый на ночь: за несколько часов сна она отлично повлияет на кожу губ.

Не забывайте о витамине А

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Поддерживать здоровье губ в холодный сезон нужно и изнутри. Ешьте продукты, богатые витамином А: свеклу, морковь, облепиху и оранжевые фрукты. Принимать его можно и в качестве дополнительной добавки к пище, но перед этим не забудьте проконсультироваться с врачом.

Как ухаживать за губами, чтобы они не обветривались зимой pinterest.com

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