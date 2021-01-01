Что такое бустер для лица: как им правильно пользоваться
Бустер — «суперсила» уходовой косметики
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Слово «бустер» произошло от английского «boost», что в переводе означает ускорение или усиление. Отсюда несложно догадаться, что данное средство предназначено для увеличения эффекта от основного ухода или усиления его действия. Оно активизирует работу компонентов в косметике, поддерживает оптимальный уровень pH на поверхности кожи, сужает поры, обладает лечебными свойствами и делает результат от применения других уходовых средств более заметным и быстрым.
В отличие от обычных кремов или сывороток, концентрация активных ингредиентов в бустерах в несколько раз выше, что позволяет средству попадать в более глубокие слои кожи, интенсивно питая, укрепляя и увлажняя ее. Как и крем, он содержит липидную фазу, за счет чего может удерживать воду (в отличие от сыворотки). А кожа, между прочим, теряет более 50% влаги через 30 секунд после очищения.
Как и когда лучше использовать бустер?
Средство действует очень точно: достаточно добавить всего несколько капель в маску, сыворотку, лосьон или крем, и их эффект сразу возрастет в несколько раз. Бустер можно спокойно использовать перед нанесением крема. В таком случае он будет выполнять роль проводника и доставит активные компоненты другого продукта в глубокие слои кожи.
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Применение бустера с омолаживающей косметикой может в разы усилить действие против морщин. Также средство можно добавить в лосьон, крем или маску — тогда они будут действовать дольше и эффективнее.
Бустер можно использовать и в качестве самостоятельного средства, обеспечивая коже легкий и удобный ежедневный уход. Но тут все зависит от типа вашей кожи: если она очень сухая, лучше чередовать бустер с дневным или ночным кремом.
Противопоказания к использованию бустера
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Органические бустеры подходят всем типам кожи, даже самым чувствительным. Однако в некоторых неорганических косметических продуктах может наблюдаться высокая концентрация активных веществ, которая увеличивает риск аллергической реакции.
Важно, чтобы компоненты в составе бустера не вступали в конфликт с компонентами других косметических средств. Поэтому, если вас часто беспокоят воспаления, сначала протестируйте бустер на небольшом участке кожи, чтобы избежать неприятных последствий.
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