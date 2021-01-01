Важные советы: как правильно хранить любой крем
Совет №1: Не оставляйте крем на солнце
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Любой крем рекомендуется хранить в темном, прохладном месте — например, в шкафу или ящике. Именно по этой причине продукты, содержащие нестабильные ингредиенты (например, витамин С, который очень быстро окисляется на солнце и при контакте с воздухом, образуя свободные радикалы), обычно упаковываются в непрозрачный контейнер, чтобы сквозь него не проходил свет.
Совет №2: Избегайте пара
Большинство девушек хранят свои уходовые средства в ванной — на полке или стиральной машине. Однако пар из душа может очень быстро разрушить основные активные ингредиенты в формуле средств, не говоря уже о том, что распаренная комната является идеальной средой для размножения плесени и грибка.
Совет №3: Тщательно закрывайте баночку с кремом
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Любимое уходовое средство должно быть защищено от кислорода, пыли и бактерий, чтобы могло прослужить вам достаточно долго. В противном случае оно может быстро окислиться. Также советуем не выбрасывать из крема крышку-прокладку — это дополнительная возможность защитить продукт от неблагоприятного внешнего воздействия.
Совет №4: Храните крем при одной температуре
Уходовый крем следует хранить при постоянной прохладной температуре, примерно 10-25°С, чтобы избежать быстрой порчи продукта. Если температура в месте хранения имеет тенденцию резко меняться, ингредиенты и составы не сохранятся в первоначальном состоянии, и эффективность средства может снизиться.
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