Ivona делится советами, как правильно подобрать тушь по типу ресниц.

Объемная тушь

Тип ресниц: редкие, мягкие

Щеточка: плотная и густая, похожая на ершик

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Самый востребованный и потому популярный вид туши. Эффект густоты достигается благодаря двум приемам. Во-первых, важную роль играет формула туши: в нее добавляют специальные силиконы и минералы, которые обволакивают реснички, тем самым увеличивая их объем. Во-вторых, такие туши быстро сохнут, что позволяет буквально через несколько секунд наносить на ресницы повторный слой для придания еще большего объема. Кисть у объемной туши обычно мягкая, массивная и пушистая: она легко набирает достаточное количество продукта из тюбика и распределяет его по ресницам.

Удлиняющая тушь

Тип ресниц: короткие, тонкие

Щеточка: цилиндрическая, спиралевидная

На самом деле, такая тушь отлично работает как на коротких ресничках, так и на длинных, превращая их в бесконечные. Эффект удлинения создается за счет разделения и прокрашивания волосков от начала и до конца, так что щеточка здесь играет крайне важную роль. Она должна быть средней густоты и с коротким ворсом. Часто такие кисточки и вовсе могут быть силиконовыми ─ похожими на резиновые «валики» и/или на одностороний гребешок ─ на что требует определенных нюансов в использовании.

Бьюти-лайфхак: как подобрать тушь по типу ресниц pinterest.com

Подкручивающая тушь

Тип ресниц: прямые, жесткие

Щеточка: вогнутая и/или закругленная

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Состав подкручивающей туши обычно отличается присутствием в нем специальных восков, которые смягчают жесткие и прямые реснички, а потом с помощью специальной щеточки придают им небольшой изгиб. Обычно такая тушь быстро сохнет (это необходимо для немедленной фиксации результата), поэтому в правильном ее использовании нужно потренироваться. Наносить тушь нужно подкручивающими движениями, придавая особое значение прокрашиванию основания ресниц ─ тогда изгиб продержится дольше. Добиться более видимого и стойкого эффекта помогут курлеры (щипцы для завивки ресниц).

Бьюти-лайфхак: как подобрать тушь по типу ресниц pinterest.com

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