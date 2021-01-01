Ivona рассказывает о самых распространенных ошибках, которые мы допускаем при утреннем макияже.

Увлажнение

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После умывания многие привыкли отправляться завтракать без нанесения уходового крема. Это наиболее распространенная ошибка, ведь он должен тщательно впитаться. Если наносить тон сразу после дневного крема – очень велика вероятность, что макияж быстро стечет.

Маскировка

Не стоит использовать плотную тональную основу при серьезных высыпаниях на лице. Для этой проблемы существует «спаситель»-консилер. Тональный крем создан для выравнивания общего цвета и рельефа кожи. К тому же не стоит растушевывать его пальцами – есть риск оставить полосы и пятна. Лучше приобрести для этой цели бьюти-блендер или кисть.

ТОП-5 типичных ошибок утреннего макияжа pinterest.com

Румяна

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Щедрое нанесение румян на щеки утром вместо визуальной свежести даст эффект, как будто Вы пробыли на морозе несколько часов подряд. Наносите румяна лишь на яблочки щек кистью небольшого диаметра (меньше, чем для пудры), предварительно стряхнув с нее излишки.

Бронзирование

Основная задача бронзатора – придавать загар, но никак не рисовать на лице тени. Для очерчивания скул и носа следует использовать скульптор.

ТОП-5 типичных ошибок утреннего макияжа pinterest.com

Стрелки

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Влага подвижного века способна испортить стрелку, нарисованную даже стойким продуктом. Поэтому ее следует «заблокировать» праймером для глаз. Он впитает избыток влаги и поддержит мейкап в первоначальном виде. А если закрепить его тенями – гарантирован профессиональный эффект!

ТОП-5 типичных ошибок утреннего макияжа pinterest.com

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