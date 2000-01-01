ТОП-7 звезд, которые прославились после участия в реалити-шоу

Кто из американских и украинских звезд стал популярным на телевидении, благодаря съемках в реалити-проектах.

Иногда, чтобы стать популярным в своей стране и за ее приделами, достаточно заполнить анкету на участие в одном из телешоу. Рассказываем о зарубежных и украинских знаменитостях, которые прославились после съемок в реалити.

Ким Кардашьян

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Сейчас она блистает перед папарацци как популярная модель, бизнесвумен, светская львица и одна из самых богатых предпринимательниц США. Свой путь в шоу-бизнесе Ким начинала с реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Премьера проекта состоялась в 2007 году на телеканале «E!». Поклонники видели Ким и ее не менее популярных сестер на телеэкранах более 13 лет. В июле 2021 года шоу закрыли.

Пэрис Хилтон

Американской актрисе, модели, певице и дизайнеру Пэрис Хилтон вместе со подругой Николь Ричи посчастливилось принять участие в реалити-шоу «Простая жизнь». Уже через год после премьеры успешного проекта «главная светская львица планеты» выпустила автобиографию, которая мгновенно стала бестселлером. Позже последовали различные приглашения на съемки в рекламе и кино.

Ольга Бузова

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Российская певица Ольга Бузова впервые появилась на телевидении в 18 лет как участница проекта «Дом 2». За четыре года в реалити-шоу она написала две книги «Роман с Бузовой» и «Дело в шпильке. Советы стильной блондинки», а также была ведущей нескольких программ на известных телеканалах. В 2008 году состоялся ее дебют в качестве актрисы в сериале «Универ», а еще через три года Бузова объявила о начале певческой карьеры. В 2021 году Ольга попробовала себя еще и в роли актрисы театра.

Ольга Бузова instagram.com/buzova86

Келли Осборн

Как и Ким Кардашьян, британская певица, актриса, ведущая, модельер и ЛГБТ-активистка Келли Осборн стала популярной после семейного реалити-шоу «Семейка Осборнов». Программа выходила в первой половине 2000-х годов.

Анали Типтон

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Бывшая американская фигуристка Анали Типтон стала знаменитой после того, как в 19-летнем возрасте прошла в финал шоу «Топ-модель по-американски». После окончания проекта на девушку посыпались предложения о работе от именитых фотографов и модных брендов. А через два года Анали дебютировала в качестве актрисы. Типтон можно увидеть в сериалах «Теория Большого взрыва», «Манхэттенская история любви», «Почему женщины убивают» и в фильмах «Эта дурацкая любовь», «Тепло наших тел», «Люси» и «Золотые выходы».

Среди украинских звезд реалити-шоу довольно успешную карьеру построили две участницы проекта «Холостяк» Роза Аль-Намри и Рамина Эсхакзай.

Роза стала ведущей телеканала СТБ. Кроме «Холостяка 3», она снималась в проектах «Как выйти замуж», «Мирами за сокровищами», «Невероятная правда о звездах». Кроме того, в 2019 году девушка и ее родственники стали главными героями реалити-шоу «7Я Розы» на Новом канале.

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А вот имя Рамины после участия в «Холостяке 5» часто упоминалось на страницах глянцев из-за романа с певцом Виталием Козловским. Также девушка появлялась в программах «От селянки до панянки», «Богиня шопинга» и «Караоке на Майдане». В 2018 году Рамина создала авторский YouTube-канал «Ходят слухи», который всего за два года набрал более 500 тысяч подписчиков, сделав Эсхакзай одним из самых популярных интервьюеров нашей страны.

Автор: Наталия Коваленко

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