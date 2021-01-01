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Пирожки с абрикосами и ромом: Необычная выпечка от победителя «МастерШефа»

Евгений Клопотенко поделился рецептом самых вкусных пирогов.
Пирожки с абрикосами и ромом: Необычная выпечка от победителя «МастерШефа»
Пирожки с абрикосами и ромом: Необычная выпечка от победителя «МастерШефа»
instagram.com/klopotenko

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Известный украинский кулинарный эксперт, ведущий и победитель проекта «МастерШеф» Евгений Клопотенко заявил в Инстаграм, что создал самые крутые пирожки мире и готов поделиться рецептом.

«Извините, но я создал лучшие пирожки ин йор лайф. Ну, за исключением вашей бабушки, с ней тягаться не могу, это будет неравный бой во всех смыслах. Но тем не менее, восторга от своего творения буду ожидать, потому что там очень крутой вкус. Одно только тесто - сплошные облака. На пирожки просто хочется лечь и провалиться в сладкий сон. А начинка. Она знаменита. Абрикосы с ромом - это же восьмое чудо света. Прям щекочет рот. Готовится проще, чем вам кажется», - заинтриговал Клопотенко.

Как приготовить пирожки с абрикосами и ромом:

  • 1. Теплое молоко (100 мл) соединяем с теплой водой (150 мл), добавляем дрожжи (25 г), перемешиваем и оставляем на 20 минут.
  • 2. Затем добавляем к этой смеси муку (500 г), сахар (1 ст.л.), масло 3ст. л. и соль.
  • 3. Делаем тесто, накрываем полотенцем и забываем о нем на 40 минут.

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    4. Тем временем готовим божественную абрикосовое начинку. Абрикосы (350 г) режем пополам и тушим в сливочном масле (100 г) с сахаром (100 г) 10-15 минут. Добавляем ром (70 мл) и держим на огне еще 2 минуты.
  • 5. Начинку заворачиваем в тесто. Все эти красивые пирожки выкладываем на противень (местом залиплення вниз) и оставляем их еще на 10 минут. Им надо немного подняться.
  • 6. Делаем такую ​​смесь: 1 желток, чайная ложка сахара, 2 ст. л. воды. Смазываем этим пирожки и ставим их в разогретую духовку румяниться. 25 минут, 180 градусов.

Смотрите видеоинструкцию от Евгения Клопотенко

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Теги: Евгений Клопотенко, рецепты звезд, пирожки, абрикосы, ром
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Источник: ivonа bigmir)net

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