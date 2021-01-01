Пирожки с абрикосами и ромом: Необычная выпечка от победителя «МастерШефа»

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Известный украинский кулинарный эксперт, ведущий и победитель проекта «МастерШеф» Евгений Клопотенко заявил в Инстаграм, что создал самые крутые пирожки мире и готов поделиться рецептом.

«Извините, но я создал лучшие пирожки ин йор лайф. Ну, за исключением вашей бабушки, с ней тягаться не могу, это будет неравный бой во всех смыслах. Но тем не менее, восторга от своего творения буду ожидать, потому что там очень крутой вкус. Одно только тесто - сплошные облака. На пирожки просто хочется лечь и провалиться в сладкий сон. А начинка. Она знаменита. Абрикосы с ромом - это же восьмое чудо света. Прям щекочет рот. Готовится проще, чем вам кажется», - заинтриговал Клопотенко.