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Как быстро приготовить вареники со смородиной: Рецепт Евгения Клопотенко

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Самый легкий рецепт по приготовлению вареников!
Как быстро приготовить вареники со смородиной: Рецепт Евгения Клопотенко
Как быстро приготовить вареники со смородиной: Рецепт Евгения Клопотенко
instagram.com/klopotenko

Популярный украинский кулинарный эксперт, ведущий и победитель шоу “МастерШеф“ Евгений Клопотенко признался, что ранее обходил стороной вареники. Ему казалось, что это традиционное украинское блюдо очень сложное в приготовлении. Однако со временем кулинар пересмотрел свои взгляды.

“Когда я был более молодым и менее опытным, то думал, что делать вареники - это долго, сложно и вообще как-то не. А потом полепил и нормальная тема вышла. Такая дзен-практика по-украински, мне понравилось. И это просто оно. Вот смотрите“, - заинтриговал пользователей Инстаграма Клопотенко.

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В своем профиле Евгений решил поделиться с подписчиками очень легким в приготовлении рецептом вареников со смородиной. 

Ингредиенты

  • смородина - 500 г
  • сахар 200 г
  • мука - 300 г
  • растительное масло -  2 ст. л
  • горячая вода - 180 мл
  • сметана (по вкусу)
  • черный перец
  • соль

Способ приготовления

  • 1. Смородину прогреваем на сковороде с сахаром. Сахар должен растаять, а ягоды остаться целыми и упругими. Немного черного перца, потому что со смородиной - это воувоу.
  • 2. муку смешиваем с солью, маслом и горячей водой. Замешиваем тугое тесто. Это чтобы вареник имел крутую структуру, и во рту вам от этого было хорошо.
  • 3. Затем в тесто пакуем смородину и варим вареники 6-7 мин.
  • 4. Едим с холодной сметаной. Только надо понимать: сметана - это ключевое. Потому дает существованию вареника смысл. Поэтому она должна быть прям офигенная.

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Теги: рецепты звезд, Евгений Клопотенко, вареники, смородина, вареники со смородиной, что приготовить
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Источник: ivonа bigmir)net

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