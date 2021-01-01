Как быстро приготовить вареники со смородиной: Рецепт Евгения Клопотенко

Самый легкий рецепт по приготовлению вареников!

Популярный украинский кулинарный эксперт, ведущий и победитель шоу “МастерШеф“ Евгений Клопотенко признался, что ранее обходил стороной вареники. Ему казалось, что это традиционное украинское блюдо очень сложное в приготовлении. Однако со временем кулинар пересмотрел свои взгляды.

“Когда я был более молодым и менее опытным, то думал, что делать вареники - это долго, сложно и вообще как-то не. А потом полепил и нормальная тема вышла. Такая дзен-практика по-украински, мне понравилось. И это просто оно. Вот смотрите“, - заинтриговал пользователей Инстаграма Клопотенко.

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В своем профиле Евгений решил поделиться с подписчиками очень легким в приготовлении рецептом вареников со смородиной.

Ингредиенты

смородина - 500 г

сахар 200 г

мука - 300 г

растительное масло - 2 ст. л

горячая вода - 180 мл

сметана (по вкусу)

черный перец

соль

Способ приготовления

1. Смородину прогреваем на сковороде с сахаром. Сахар должен растаять, а ягоды остаться целыми и упругими. Немного черного перца, потому что со смородиной - это воувоу.

2. муку смешиваем с солью, маслом и горячей водой. Замешиваем тугое тесто. Это чтобы вареник имел крутую структуру, и во рту вам от этого было хорошо.

3. Затем в тесто пакуем смородину и варим вареники 6-7 мин.

4. Едим с холодной сметаной. Только надо понимать: сметана - это ключевое. Потому дает существованию вареника смысл. Поэтому она должна быть прям офигенная.

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