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Клубничные моти: Простой рецепт от Эктора Хименеса-Браво

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Как приготовить вкуснейшее блюдо азиатской кухни из клубники и рисовой муки.
Клубничные моти: Простой рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Клубничные моти: Простой рецепт от Эктора Хименеса-Браво
instagram.com/hectorjimenezbravo

Известный кулинарный эксперт, ведущий и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво побаловал своих подписчиков новым рецептом. На этот раз колумбиец решил поделиться инструкцией по приготовлению своего любимого блюда азиатской кухни. Он запостил в Инстаграм видео, где готовить клубничные моти (японский вид рисового теста - ред.).

Ингредиенты для клубничные моти:

 

Клубничные моти: Способ приготовления

 

  • 1. Сахарную пудру, воду или сок (в нашем случае сок клубники) и рисовую муку смешать до однородного теста.
  • 2. Дальше есть 2 варианта:
  • Первый - ставить на водяную баню и помешивать каждые две минуты, пока тесто не загустеет и станет одним густым куском.
  • Второй вариант очень похож, но мы ставим тесто в микроволновку, на интервале в 1 минуту все время перемешиваем, пока не получим нужную текстуру.
  • 3. После того как тесто готово, выкладываем его на доску очень обильно присыпанную кукурузным крахмалом. Тесто очень липкое! Присыпав обильно крахмалом, раскатываем максимально тонко и нарезаем на квадраты.

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    4. Для начинки смешаем немного клубничного пюре, крем сыр и сахарную пудру, добавив мелко рубленый розмарин.
  • 5. Берем квадратик нарезного теста, счищаем от лишнего крахмала и кладем в середину начинку, к ней кладем целую клубнику и заворачиваем наш будущий моти, соединяя все края, а пальцами отщипываем лишнее тесто.
  • 6. На дно посуды посыпать еще крахмал, чтобы моти не прилипли, сверху убрать лишний крахмал и можно кушать сразу или заморозить.

Смотрите видеоинстукцию от Эктора Хименеса-Браво:

 

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Теги: Эктор Хименес-Браво, рецепты звезд, азиатская кухня, японская кухня, моти, клубника, что приготовить, десерты
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Источник: ivonа bigmir)net

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