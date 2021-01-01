Клубничные моти: Простой рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Как приготовить вкуснейшее блюдо азиатской кухни из клубники и рисовой муки.

Известный кулинарный эксперт, ведущий и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво побаловал своих подписчиков новым рецептом. На этот раз колумбиец решил поделиться инструкцией по приготовлению своего любимого блюда азиатской кухни. Он запостил в Инстаграм видео, где готовить клубничные моти (японский вид рисового теста - ред.).

Ингредиенты для клубничные моти:

Сахарная пудра - 200 г

Вода (или фруктовый сок, но тогда меньше сахарной пудры) - 200 г

Читай также: Чтобы картофель для дерунов не темнел: 5 советов Рисовая клейкая мука - 100 г

Рисовая клейкая мука - 100 г Клубника - 100 г

Крем сыр - 250 г

Сахарная пудра - 50 г

Розмарин - 5 г

Клубничные моти: Способ приготовления

1. Сахарную пудру, воду или сок (в нашем случае сок клубники) и рисовую муку смешать до однородного теста.

2. Дальше есть 2 варианта:

Первый - ставить на водяную баню и помешивать каждые две минуты, пока тесто не загустеет и станет одним густым куском.

Второй вариант очень похож, но мы ставим тесто в микроволновку, на интервале в 1 минуту все время перемешиваем, пока не получим нужную текстуру.

3. После того как тесто готово, выкладываем его на доску очень обильно присыпанную кукурузным крахмалом. Тесто очень липкое! Присыпав обильно крахмалом, раскатываем максимально тонко и нарезаем на квадраты.

Читай также: Как подготовить мак для пирогов и булочек 4. Для начинки смешаем немного клубничного пюре, крем сыр и сахарную пудру, добавив мелко рубленый розмарин.

4. Для начинки смешаем немного клубничного пюре, крем сыр и сахарную пудру, добавив мелко рубленый розмарин. 5. Берем квадратик нарезного теста, счищаем от лишнего крахмала и кладем в середину начинку, к ней кладем целую клубнику и заворачиваем наш будущий моти, соединяя все края, а пальцами отщипываем лишнее тесто.

6. На дно посуды посыпать еще крахмал, чтобы моти не прилипли, сверху убрать лишний крахмал и можно кушать сразу или заморозить.

Смотрите видеоинстукцию от Эктора Хименеса-Браво:

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