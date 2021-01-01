Клубничные моти: Простой рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Как приготовить вкуснейшее блюдо азиатской кухни из клубники и рисовой муки.
Известный кулинарный эксперт, ведущий и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво побаловал своих подписчиков новым рецептом. На этот раз колумбиец решил поделиться инструкцией по приготовлению своего любимого блюда азиатской кухни. Он запостил в Инстаграм видео, где готовить клубничные моти (японский вид рисового теста - ред.).
Ингредиенты для клубничные моти:
- Сахарная пудра - 200 г
- Вода (или фруктовый сок, но тогда меньше сахарной пудры) - 200 г
Читай также: Чтобы картофель для дерунов не темнел: 5 советовРисовая клейкая мука - 100 г
- Клубника - 100 г
- Крем сыр - 250 г
- Сахарная пудра - 50 г
- Розмарин - 5 г
Клубничные моти: Способ приготовления
- 1. Сахарную пудру, воду или сок (в нашем случае сок клубники) и рисовую муку смешать до однородного теста.
- 2. Дальше есть 2 варианта:
- Первый - ставить на водяную баню и помешивать каждые две минуты, пока тесто не загустеет и станет одним густым куском.
- Второй вариант очень похож, но мы ставим тесто в микроволновку, на интервале в 1 минуту все время перемешиваем, пока не получим нужную текстуру.
- 3. После того как тесто готово, выкладываем его на доску очень обильно присыпанную кукурузным крахмалом. Тесто очень липкое! Присыпав обильно крахмалом, раскатываем максимально тонко и нарезаем на квадраты.
Читай также: Как подготовить мак для пирогов и булочек4. Для начинки смешаем немного клубничного пюре, крем сыр и сахарную пудру, добавив мелко рубленый розмарин.
- 5. Берем квадратик нарезного теста, счищаем от лишнего крахмала и кладем в середину начинку, к ней кладем целую клубнику и заворачиваем наш будущий моти, соединяя все края, а пальцами отщипываем лишнее тесто.
- 6. На дно посуды посыпать еще крахмал, чтобы моти не прилипли, сверху убрать лишний крахмал и можно кушать сразу или заморозить.
Смотрите видеоинстукцию от Эктора Хименеса-Браво:
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Что приготовить из патиссонов: три отличных идеи для быстрого обеда
- Чиабатта: фирменный и простой рецепт от Оли Поляковой
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил