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Как подготовить мак для пирогов и булочек

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Как приготовить сочную и вкусную маковую начинку, которая подойдет для сдобных рулетов и пирогов?
Как подготовить мак для пирогов и булочек
Как подготовить мак для пирогов и булочек
Pinterest.com

Одно дело, когда вы собираетесь готовить блюда, которым еще предстоит термообработка, тогда мак можно просто залить кипятком  и подождать, но если вы планируете сделать начинку для готовых блюд, например, для блинчиков - мак необходимо не просто залить кипятком, а еще и проварить в кипятке 5 минут.  В булочках и пирогах маковая начинка доходит до готовности при выпекании

Особенности приготовления мака:

  • маковые зерна содержат в себе масло, которое при долгом хранении зерен может горчить, что придает неприятный привкус всему зерну, поэтому важной процедурой приготовления мака является заливка зерен кипятком, под воздействием горячей воды масло вытекает и образует плёночку на поверхности воды, которую необходимо слить.
  • сахар добавляется после взбивания блендером маковых зерен. Если сделать это одновременно начинка сразу станет жидкой.
  • в маковую начинку можно добавить орехи и изюм, это делается в самом конце, причем изюм не стоит распаривать, просто облейте орехи и изюм кипятком, обсушите немного и соедините с маковой массой, изюм набухнет уже в сиропе.

Как подготовить мак для пирогов и булочек
Как подготовить мак для пирогов и булочек
Pinterest.com
Как приготовить вкусную начинку

На 500 г маковой начинки

  • 200 г сухого мака
  • 1 стакан сахара
  • Вода для приготовления (около 500 мл)

Приготовление

  1. Сухой мак залить большим количеством кипятка, так, чтобы вода покрывала зерна слоем в 3-4 см. Это делается для того, чтобы под воздействием горячей воды из мака вышло масло, которое может дать горечь, если мак старый. Поэтому эту воду в дальнейшем сливаем.
  2.  Дать постоять 30-40 минут, можно дольше. На этом этапе мак напитывается влагой и увеличивается в объеме.
  3.  Слить с мака всю воду.
  4.  Взбить мак блендером, он немного побелеет. Если нет блендера можно размять зерна в ступке или пропустить через мясорубку.
  5.  Добавить 1 стакан сахара.
  6.  Хорошенько перемешать. Сначала смесь будет сухой, но затем станет влажной, черной с глянцевым блеском.

 
После этих действий к начинке можно добавить по горсти изюма и крупно измельченных орехов. Обдайте их кипятком (но не оставляйте набухать), немного обсушите полотенцем и перемешайте с маковой массой.

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Теги: мак, подготовка, начинка
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